Le multe? Pagate solo una su due

Luca Molinari

Le multe pagate? Soltanto una su due. Almeno nel 2020. Lo scorso anno, complice il lockdown, le sanzioni sono leggermente calate, attestandosi a quota 16 milioni di euro, circa 2,5 milioni in meno rispetto al 2019. Il Comune però è riuscito a riscuotere «soltanto» 8,1 milioni di euro, ossia la metà. Nel 2019 invece la riscossione aveva superato quota 60 per cento, per un totale di 11,1 milioni di euro incassati.

Il dato è emerso durante la seduta di ieri pomeriggio della commissione consiliare «Bilancio», durante la quale è stato illustrato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020. Per l’occasione Marco Ferretti, assessore al Bilancio ha anche fatto il punto in merito agli avvisi di accertamento riguardanti l’Imu del 2015, inviati ai parmigiani da parte del Comune. «Le cartelle emesse inizialmente, comprendendo anche recuperi e accertamenti sugli anni successivi, sono 4800, per un importo complesso di 4,7 milioni di euro - ha spiegato -. L’attività di riesame ha portato ad un annullamento di 1854 cartelle, per un importo di 1,2 milioni di euro. Ad oggi quindi quelle valide sono oltre 3mila cartelle, per un importo di 3,5 milioni di euro». Nel corso dell’illustrazione e nel successivo dibattito dei consiglieri comunali, è stato riservato ampio spazio in merito alla Tari (la tassa sui rifiuti), sia per l’imponente cifra che riguarda i mancanti pagamenti, sia sull’utilizzo dei ristori. Ferretti ha spiegato che nel parere del collegio dei revisori, «viene richiamato l’insoluto della Tari», che ammonta a 27 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2013 e il 2020. «L’insoluto ammonta in media a 1,6 milioni tra il 2013 e il 2018, ossia nelle annualità in cui sono già state effettuate una serie di azioni per recuperare le somme dovute - ha precisato Ferretti -. La prima forte crescita riguarda il 2019, che ha fatto segnare un insoluto di 7 milioni. Quello dello scorso anno ammonta invece a 10,2 milioni di euro. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è però congruo, perché pari a 21 milioni di euro». Su richiesta di Emiliano Occhi (Lega Nord) Ferretti ha fatto il punto sui ristori Tari. «Avevamo stanziato 4,6 milioni di euro, ma sono arrivate richieste per 1,6 milioni - ha affermato l’assessore al Bilancio -; per accedere bisognava pagare la Tari e poi chiederne il rimborso. Questo perché le risorse a disposizione erano arrivate tardi e non avevamo molte alternative a disposizione». E’ stato quindi annunciato che le risorse non utilizzate, pari a 3 milioni di euro saranno utilizzate come sgravio nella prossima bollettazione. Giuseppe Massari (Parma Protagonista) ha quindi proposto di premiare chi ha tenuto un comportamento virtuoso. Ferretti ha quindi specificato che «lo sgravio, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, avverrà ex ante, ma rimane ancora da decidere chi e con quali modalità potrà godere di questo aiuto». «La prima rata Tari è a luglio, valuteremo con Iren se farla slittare in avanti o partire da subito con gli sgravi» ha concluso Ferretti.