Mille messaggi struggenti per salutare Nicole

Silvana Loreni

Ieri al Paciolo-D’Annunzio è stato il giorno del ricordo e di tante lacrime. Fiori e messaggi sono stati appoggiati, dai compagni di classe della 2ª A del Liceo linguistico Paciolo-D’Annunzio, sul banco vuoto di Nicole Brambilla, la quindicenne morta nell'incidente stradale col nonno Massimo. Fiori e dediche struggenti, coi quali i suoi compagni hanno desiderato salutarla. Ma anche tanti studenti di altre classi hanno desiderato portare un fiore e un saluto.

Ieri mattina tutto l’istituto, in entrambe le sedi, ha osservato qualche minuto di silenzio in ricordo di Nicole. Come ha sottolineato il dirigente scolastico Ciro Marconi, alle 8.15 è stato letto un messaggio in filodiffusione in tutte le classi e gli studenti sono rimasti in silenzio per tutta la durata di «Where have you been» di Rihanna, una delle canzoni che più piacevano alla quindicenne.

«Oggi è un giorno molto triste per la nostra scuola perché Nicole non c’è più e il suo banco oggi è rimasto vuoto. Vogliamo fare un momento di silenzio tutti insieme per rivolgerle il nostro saluto e, per chi vuole, una preghiera. Lo facciamo ascoltando una delle canzoni che più piacevano a Nicole certi che, ovunque lei sia ora, la ascolterà insieme a noi... Ciao Nicole, ci mancherai!». Questo il messaggio diffuso in tutte le classi. I compagni della 2ª A, hanno realizzato un collage con le belle immagini di Nicole, in momenti felici insieme a loro, accompagnandole con struggenti messaggi di addio. «Ciò che è bello non muore mai, ma passa in altra bellezza» le ha scritto una compagna, citando le parole dello scrittore e poeta statunitense Thomas Bailev Aldrich.

«Non ringrazierò mai abbastanza per quel po’ di vita che abbiamo vissuto insieme. Non è un addio Nicky, perché sarai sempre con me» dice un’altra dedica. E ancora. «Non andavamo sempre d’accordo, ma adesso Nicole farebbe di tutto per renderci felici con i suoi balletti, i suoi gesti. Me la immagino qui, adesso, felice che ci guarda. E sorride».

Tutti insieme le hanno anche scritto una lettera piena di tenerezza. «Ciao Nicky, non sono cose a cui la vita ci prepara, e quando accadono non possono che strapparci un pezzo d’anima che mai ci verrà restituito. Ma non è quello che ci è stato tolto ciò che dobbiamo ricordare, ma tutto ciò che la tua vita ci ha donato. Solare, dolce e piena d’amore e di affetto, che ci hai sempre mostrato con i tuoi abbracci e continui complimenti: erano queste le tue caratteristiche distintive che non ci scorderemo mai. Eri una ragazza solare, molto frizzante e aperta a tutti. Stamattina ti vedevamo come immagine fissa che ci diceva di non piangere, ma di sorridere. Sarà strano entrare in classe e non sentire la tua voce che chiede: “Mi dai un abbraccio?” Ci hai insegnato così tanto in così poco tempo: la voglia di migliorarsi sempre, vivere la vita con spensieratezza e vedere sempre il meglio nelle persone facendo sempre capire quanto ci si tenga prima che sia troppo tardi. Siamo ancora increduli che questa ingiustizia sia capitata proprio a te. Ci ricorderemo per sempre di tutti i bei momenti che abbiamo passato insieme, vivendo questa vita anche per te, ti teniamo nel cuore e da lì non uscirai mai. Ti vogliamo bene».

Anche gli amministratori del gruppo «Non sei di Fidenza se...» Paolo, Antonella, Francesco, hanno desiderato salutare la Nicky.

«Per te, che, a quindici anni, avresti dovuto avere garantiti la vita, il futuro, la libertà. Per i tuoi genitori, che non meritano, come nessuno al mondo, un dolore così grande. Per tutti i tuoi cari e i tuoi amici, perché possano vivere nel ricordo di quel tuo meraviglioso sorriso. Buon viaggio, Nicole. Un caro abbraccio al tuo papà e alla tua mamma».

Hanno anche postato un saluto pieno di tenerezza di una delle professoresse di Nicole, della scuola media Monsignor Vianello dove, anche qui, la quindicenne ha lasciato una bella testimonianza. «E ricordati io ci sarò. Ci sarò su nell’aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio. Ciao Nicole, se mai vedrò un angelo, tra i banchi di scuola, allora saprò che sarai tu. Buon viaggio, tesoro».