Prenotazioni a ostacoli: disagi per la fascia 55-59 anni

Pierluigi Dallapina

Niente da fare con il Fascicolo sanitario elettronico, che solitamente è quello più complicato da usare, e nessun risultato nemmeno con la più semplice telefonata al numero verde. Anche in farmacia, ennesima possibilità offerta a chi vuole prenotare il vaccino, in alcuni casi hanno dovuto alzare bandiera bianca. «Il sistema è bloccato, aspettiamo qualche ora e tentiamo nel pomeriggio».

Nei primi due giorni dedicati alla fascia d'età che va dai 55 ai 59 anni (cioè i nati tra il 1962 e il 1966) per qualcuno la prenotazione è stata una corsa ad ostacoli, tra date bloccate, telefoni sempre occupati e sistemi informatici in tilt.

«Con eccezione della mattinata di lunedì per il canale Cup-farmacie, in generale non si sono registrati problemi tecnici al sistema di prenotazione, solo un grande afflusso di richieste fin dalle prime ore in cui sono state aperte le disponibilità di posti» ribatte l'Ausl.

Stando ai numeri, su una platea di 34.700 persone nella fascia 55-59 anni, lunedì sono riusciti a prenotarsi in 10.630 (ieri alle 18 erano 14.892), mentre altri 6.600 hanno già ricevuto il vaccino nelle scorse settimane in quanto erano nelle categorie che ne avevano diritto.

Qualcuno però è rimasto a «secco», nonostante i numerosi tentativi. «Lunedì, su Cupweb, non compariva Parma fra le Ausl da selezionare», spiega Maurizio Tegoni, un lettore alle prese con una prenotazione più complicata del previsto. Ieri invece, sempre su Cupweb, «c'era l'Ausl di Parma, ma il primo appuntamento utile per il vaccino era tra circa un anno, a marzo 2022».

Abbandonata la prenotazione fai da te via computer, la soluzione non è arrivata nemmeno presentandosi allo sportello del Cup. «Qui a Noceto mi hanno rispedito indietro, e con me altre persone perché, cito testualmente, al momento non ci sono posti liberi. Dovremo tornare».

Anche un altro lettore di 55 anni ha raccontato di «18 telefonate al numero verde andate a vuoto», dell'impossibilità di prenotare in farmacia e dell'assenza di posti liberi usando il Fascicolo sanitario elettronico.

«Al momento della prenotazione, soprattutto se si utilizzano i canali on line, può succedere che finiscano temporaneamente le disponibilità di appuntamenti - avverte l'Ausl -. In questo caso si consiglia di riprovare a prenotare successivamente. Si ribadisce l’invito a non accedere alle prenotazioni esclusivamente il primo giorno di apertura degli appuntamenti: la prenotazione viene garantita a tutti i cittadini».