Renata Scotto a Parma: «I miei esordi con Callas e Tebaldi»

Bionda, l'eleganza distaccata delle attrici amate da Hitchcock, con in più l'accento da straniera di chi è stata a lungo all'estero. Renata Scotto è tornata nella sua Savona dopo i 43 anni “americani” (là sono rimasti i due figli, là nati i due nipoti) e continua a insegnare, voce baciata da Dio, il miracolo di portare con lievità un'età nobile. Dal 9 all'11 giugno sarà a Parma per le audizioni dell'Accademia Verdiana del Teatro Regio: 12 voci da scegliere, soprani, tenori, baritoni da perfezionare nel repertorio del Maestro. Un'esperienza che Scotto ha già fatto, fin dal Festival del Centenario, vent'anni fa. E' pronta a rifarla: dopo le selezioni, terrà anche alcune masterclass. Linfa vitale in un momento personale di lutto, come ci racconta.

Il compito è arduo: «Non incoraggio mai nessuno se non ha un talento adatto. Sono interessata a giovani, dai 23, 24 anni in su; poi vanno educati. Verdi è difficile perché vuole tutto. Serve un talento che non abbia problemi di qualità e di tessitura vocale, a cui poi si insegna la tecnica».

Com'è cambiato, se è cambiato, l'insegnamento da quando esordì lei, giovanissima?

«Cambiamenti veri e propri no ma c'è sempre più tendenza alla fretta. Ma il talento “naturale”, per quanto grande, non è sufficiente. Dico per esperienza: mi fecero debuttare a 18 anni, in Traviata, contando sul "dono di natura", ma sbagliarono. Bisogna conoscere la musica, approfondire i testi, mettere a punto la tecnica. E ci vuole il bravo maestro».

Lei trovò l'insegnante giusta grazie ad Alfredo Kraus.

«Proprio così. Cantavo con Alfredo, avevo vent'anni e un problema di tecnica. Lui capì e mi indicò la sua insegnante, la catalana Mercedes Llopart, già cantante di Toscanini. Avevo parecchi contratti firmati, me li fece sospendere per quasi un anno, il tempo di mettermi a posto. Mi orientò, in quella fase, verso repertorio più leggero, e pensare che avevo già cantato la Butterfly...».

Non solo Alfredo Kraus. Cantò con la Tebaldi e si trovò a sostituire Maria Callas, nel 1957, nella «Sonnambula» al Festival di Edimburgo.

«Con Renata Tebaldi cantai nella Wally di Catalani, era il 1953 e c'era anche Del Monaco. La sostituzione della Callas fu un altro fatto, allora era frequente che una giovane emergesse proprio con le sostituzioni. Sia Callas che Tebaldi rappresentavano la generazione precedente alla mia, le ho ammirate entrambe, le osservavo: ancora non comprendevo tutto ma sentivo che mi davano forti emozioni. Ho cantato con grandi artisti ma l'incontro fortunatissimo è stato con mio marito (Lorenzo Anselmi, violinista alla Scala, ndr) che mi ha lasciata pochi mesi fa. Mi ha insegnato che la voce è il più bello degli strumenti perché umano».

Come si mantiene in forma più bello degli strumenti?

«Questo è il problema. Servono tecnica, studio, accostarsi al repertorio giusto nel momento giusto. Alla fine, diventa un un dialogo con il pubblico: è il pubblico che decide se puoi continuare o no. E tu lo senti. Confesso che, quando ho smesso, non ne ho fatto dramma. Ci sono colleghi per cui lo è, pensano che sia il pubblico a sbagliare. Invece no, non possiamo cantare per sempre, c'è un limite e ce lo impone la vita, l'età, non la stanchezza perché, per chi ha il dono di cantare, non arriva mai la stanchezza. Ascoltare i giovani mi dà forza, ancor di più in questo momento di grande dolore per la perdita di mio marito. Grazie a loro so che mi riprenderò».

I suoi figli, Laura e Filippo, vivono in America. Che mamma è?

«Ho insegnato loro la disciplina ma con amore; li ho seguiti ogni giorno, educando senza imporre. Ci sentiamo quotidianamente».

E con i suoi allievi?

«Non voglio essere chiamata maestra ma non mi piace neanche scherzare. Si scherza alla fine; quando si fa musica si fa seriamente. Sono orgogliosa della riuscita dei miei allievi, come Rosa Feola lanciata in tutto il mondo, o Jessica Pratt che ha studiato con me a Santa Cecilia. Ora ho individuato un gioiello di tenore, è Piotr Buszewski: segnatevi il nome, lo sentirete».

Mara Pedrabissi