Un'intera camera da letto abbandonata in piazza Brugnola

Una camera da letto praticamente completa di tutti gli accessori: è questa l’ultima frontiera dell’abbandono dei rifiuti che quotidianamente interessa non solo il territorio compreso nel perimetro cittadino ma anche quello del forese.

E’ successo nottetempo in piazza della Brugnola, in pieno centro città, nei pressi dell’isola ecologica a scomparsa, con i residenti che all’indomani mattina hanno trovato questo «regalo» lasciato da mani ignote composto da materassi, coprimaterassi, armadietti e cassoni: non è la prima volta che gli stessi residenti devono fare i conti con un fenomeno che non accenna a smettere neanche in epoca di pandemia ed ancora una volta sono dovuti intervenire gli addetti per pulire la zona con un aggravio di costi che ricadrà sui cittadini.

«Siamo stanchi di vivere questa situazione – affermano i residenti – Da anni l’isola ecologica a scomparsa non funziona ed è diventato ricettacolo di rifiuti praticamente tutti i giorni. Non è certo un bel biglietto da visita per chi transita in questa zona. L’amministrazione è a conoscenza di quanto succede, speriamo che si faccia qualcosa per ovviare a questa situazione».

Nelle scorse settimane si è svolto anche un incontro tra i residenti e l’amministrazione. «La nostra intenzione è quella di togliere l’isola ecologica a scomparsa, che era stata collocata per servire le abitazioni e le attività commerciali della zona, per intensificare la raccolta porta a porta, come nel resto della città, oppure collocare dei bidoni per servire il quartiere stesso. Metteremo anche un punto luce in più» afferma il sindaco Filippo Fritelli. M.L.