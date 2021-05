«Ciao Nicki, porteremo con noi il tuo sorriso»: il ricordo di compagni e insegnanti

Anche un filmato per salutare Nicole Brambilla: glielo hanno dedicato i suoi compagni di classe, la seconda A del Liceo linguistico Paciolo-D’Annunzio. Un’intera classe sempre più incredula, quella che frequentava anche Nicole Brambilla, la studentessa 15enne morta col nonno Massimo Catellani, in un incidente stradale, lunedì.

Anche la mattinata di ieri, i suoi compagni di classe l’hanno dedicata ad elaborare la drammatica vicenda. Come ha spiegato il dirigente scolastico del Paciolo – D’Annunzio, Ciro Marconi, i ragazzi sono accompagnati anche psicologicamente, in un momento difficile della loro giovane esistenza, provati anche dalla pandemia del covid.

I compagni della seconda A, ieri mattina, hanno realizzato un filmato con vari spezzoni di video con Nicole: un tenero gesto per salutarla. Il filmato sarà proiettato nell’atrio della scuola questa mattina, in modo che tutti possano ricordarla ancora una volta. La classe si sta organizzando anche per accompagnare oggi pomeriggio Nicole nell’ultimo viaggio. E al Paciolo-D’Annunzio non si contano i fiori, i biglietti, i messaggi, che l’intero istituto ha voluto dedicarle. Anche un collage con le immagini più belle di Nicky, dove sorride. Sempre. Sì perché era difficile non vedere il sorriso sul quel bel viso pieno di giovinezza e voglia di vivere. «Come si farà a non vedere più Nicole nei suoi balletti, che amava anche mettere sui social – ha spiegato in lacrime un’amica – o quando ascoltava le sue canzoni preferite, come di quelle di Rihanna. Difficile pensare di non vederla più, girare qui intorno, con la sua allegria, la sua dolcezza, la sua contagiosa voglia di ballare». Le ha fatto eco un’altra compagna di classe, con questa dedica. «Non avremmo mai potuto credere di ritrovarci a scriverti un saluto così straziante. Ma ti promettiamo che porteremo avanti il tuo ricordo con lo stesso sorriso con cui affrontavi la vita. Ciao Nicky». E anche in città, sono in tanti a ricordare Nicole, quando i suoi genitori, gestivano il Baren bar di via Malpeli, in pieno centro storico. Così l’ha ricordata una mamma fidentina. «La vedevo con mamma e papà quando la portavano a scuola o l’andavano a prendere: è sempre stata una bellissima bambina, già allegra e solare, sin dalla tenera età. Vivace, sempre in movimento, ma anche molto educata. E si era mantenuta tale, anche adesso che era cresciuta. Sorridente e cordiale, era sempre la prima a salutare. Nicole era rimasta la dolce bambina di allora. E’ devastante pensare al dolore dei suoi genitori: Nicole era tutta la loro vita». E tanti fidentini che erano già affezionati clienti del Baren bar, di papà Matteo e mamma Katia, ora li sono rimasti anche del Dreams cafè di via Ferraris, che i genitori di Nicole gestiscono da alcuni anni, nel complesso commerciale di Coduro.

«Ricordo nei mesi estivi – ha ricordato un cliente del bar e amico di famiglia – quando Nicole, libera dagli impegni scolastici, dava una mano al Dreams, ai suoi genitori. Era bello vedere questa ragazza, così allegra, gentile, educata, piena di voglia di fare e di rendersi utile. Un orgoglio per mamma e papà, che non potevano chiedere di più: un vero gioiello di ragazza». E oggi, nella chiesa di Casalbarbato, alle 15, con un unico funerale, Nicole e il nonno Massimo, saranno accompagnati nell’ultimo viaggio. Insieme anche per l’eternità.

Silvana Loreni