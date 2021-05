Arianna Scommegna domenica a Ragazzola

Si commuove fino alla lacrime, l’attrice Arianna Scommegna, nel ricordare il suo maestro Gigi Dall’Aglio, «la prima persona a parlarmi di onestà intellettuale», a cui dedica la sua ripresa in terra parmense de «La Molli. Divertimento alle spalle di Joyce», l’intenso monologo scritto a quattro mani con Gabriele Vacis e diretto da quest’ultimo, che da 20 anni interpreta con intelligente ironia e che domenica 16 maggio alle 17 riproporrà al Teatro di Ragazzola.

Per lo storico teatro del luogo lo spettacolo segna la tanto attesa riapertura al pubblico, mentre per la protagonista un emozionante ritorno sul territorio di Parma (che la ospiterà anche sabato 19 giugno alla Corte Le Giare con «E bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo - racconto anarchico e poetico di Piero Ciampi»). Un lavoro tratto dal monologo di Molly Bloom che chiude l’Ulisse di Joyce.

Com’è stato l’approccio teatrale a un capolavoro della letteratura?

«Molto umile. Il capitolo di Molly ha caratteristiche speciali: può viaggiare indipendente dall’opera in cui è inserito e non ha punteggiatura, è un flusso di coscienza ininterrotto. Io e Gabriele abbiamo lavorato proprio cercando di recuperare il filo che lega una frase all’altra, di ricomporne la grammatica emotiva. Partendo da una traduzione in italiano, abbiamo provato a ridare vita e modernità a quelle frasi continue, a volte onomatopeiche, a riconnetterci con il linguaggio del pensiero. Come nel testo originale, non c’è linearità, è tutto suggerito dal sentimento, da uno stato d’animo che attraversa idealmente il dormiveglia di una donna semplice. È un fluire di parole e memorie che definirei liquido, avvolgente, permeabile».

Quanto ti ha aiutata la regia di Vacis?

«Moltissimo. Gabriele è stato come una guida e lavorare con lui alla drammaturgia ha permesso al monologo teatrale di arricchirsi, come nella matrice letteraria, del punto di vista maschile. Insieme abbiamo poi deciso di calare il personaggio in quello di una donna milanese, nel suo flusso di coscienza travolgente, ironico, ma anche drammatico. È un testo intimo, ma di una intimità in cui ognuno può rispecchiarsi».

Ritornare in scena con un monologo che, seppur ironico, racconta anche di solitudine e insoddisfazione, quindi di due stati d’animo molto attuali, cosa significa oggi?

«Rispetto a qualche anno fa, abbiamo più bisogno di curare le ferite dell’anima, e il teatro è un grande conforto. Forse oggi La Molli può suscitare tenerezza, ma anche farci sentire più sodali nelle emozioni e nelle fragilità. Vedremo come andrà a Ragazzola. Ogni volta lo spettacolo rimanda sensazioni diverse a seconda del pubblico. Il flusso di coscienza della mia Molli si costruisce sempre insieme».

A Ragazzola tornerà anche con un recital che parla di “anarchia” e “poesia”. Come contestualizzerebbe oggi queste due parole?

«Direi che l’anarchia prende forma nello spazio grande e libero della poesia, dove ogni egoismo sfuma. La poesia è luce, rispetto dell’altro, vita, tensione alla bellezza. È urgente e necessaria. E la poesia di Ciampi ha tutto questo».

Francesca Ferrari