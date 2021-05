Ci sono già due candidati: Ilardo e Pezzarossa

San Secondo Grandi manovre in corso, a San Secondo, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno nel prossimo autunno. Sono due i candidati alla carica di primo cittadino finora già ufficializzati e che hanno annunciato le loro intenzioni già a fine 2020. Si tratta di Francesco Ilardo e di Claudio Pezzarossa. Il primo, 35 anni, con una decennale esperienza come tecnico alla viabilità, patrimonio e sicurezza del comune di Fontanellato, è alla guida di una coalizione civica denominata «Una Nuova San Secondo Francesco Ilardo Sindaco». Il secondo, pensionato classe 1954, in passato geometra per conto di diverse aziende, con alle spalle due esperienze da assessore, sarà a sua volta alla guida di una lista civica. Nei giorni scorsi si erano susseguite voci riguardanti un suo possibile ritiro dalla corsa alla fascia di sindaco ma è stato lui stesso a smentirle.

«Sono voci false – ha detto lui stesso – forse diffuse da avversari politici ai quali consiglio una grande preparazione su temi programmatici e progettuali per il nostro paese in previsione del confronto elettorale». Ha quindi aggiunto che la sua sarà una lista «trasversale che vedrà impegnati nomi di grande spessore». Nome della squadra e programma sono in fase di elaborazione. C'è poi attenzione e curiosità circa le mosse dell'amministrazione uscente, dal momento che il sindaco Antonio Dodi, giunto al termine del suo secondo mandato, non potrà ricandidarsi. I nomi che, al momento, circolano in paese, sono quelli del vicesindaco Ketty Pellegrini e dell'assessore Daniele Montagna, ma si tratta solo di indiscrezioni e, a correre, alla fine, potrebbe essere un altro candidato. Lo stesso Dodi, che pur non potendosi più ripresentare, è al lavoro con il suo gruppo, ha fatto sapere che «la squadra è in fase di ultimazione, abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando al programma. Il candidato sindaco al momento è l'ultimo dei nostri problemi visto che la maggior parte dei componenti della lista sono persone in egual modo capaci e competenti a coprire il ruolo di sindaco». Infine, dopo le voci emerse nella vicina Fontanellato, anche a San Secondo c'è chi ha avanzato l'ipotesi di una candidatura del celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi, anche per rilanciare la cultura e dare vita ad un ampio progetto di recupero della storica Rocca dei Rossi, ma qui si scende, è il caso di dirlo, nel campo della «fantapolitica» e, a cinque mesi dalle elezioni, anche questo è lecito.

Paolo Panni