Dal freezer alla siringa: ecco le tappe e i controlli sul vaccino

Dal freezer della farmacia in cui è conservata la fiala alla siringa che inietterà la dose nel braccio, le tappe del vaccino sono segnate dai controlli. Primo perché tutti i vaccini, a parte l'AstraZeneca (o Vaxzevria, come è stato rinominato) devono essere conservati sotto zero. Poi perché il vaccino che ora va per la maggiore, il Pfizer, non è già pronto per l'uso, ma va diluito. E qualcosa può andare storto, come dimostrano le 4 dosi somministrate per sbaglio ad una 23enne a Massa.

Freezer e scadenze

«La gestione del vaccino Pfizer è quella più complessa, perché è l'unico che va diluito prima della somministrazione e perché una volta scongelato dura solo cinque giorni in frigorifero. Le fiale di Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson sono già pronte per l'uso. Per la diluizione di Pfizer i farmacisti di Azienda ospedaliera hanno fatto specifica formazione anche sul campo». A spiegare che strada fanno i vaccini, dal loro arrivo a Parma al momento dell'iniezione, ci pensa Anna Maria Gazzola, direttrice del dipartimento Farmaceutico interaziendale di Ausl e Azienda ospedaliero universitaria. La farmacia dell'Azienda ospedaliera è il centro (hub) di arrivo di tutte le fiale destinate al Parmense, mentre la farmacia dell'ospedale di Vaio riceve le dosi già scongelate destinate a Vaio stesso e a Borgotaro.

«Il Pfizer va conservato a

-80 gradi, il Moderna e il Johnson&Johnson a -20, mentre l'AstraZeneca va in frigo a una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi», spiega per ricordare, soprattutto per i primi tre vaccini, quanto sia importante mantenere «la catena del freddo» per non deteriorarli. «Quando arrivano le fiale, i farmacisti scaricano il tracciato della temperatura», aggiunge, ricordando che la conservazione è monitorata da un dispositivo chiamato data logger. «Una volta scongelati, i vaccini vengono rietichettati con la nuova data di scadenza. Infatti, dopo lo scongelamento il vaccino Pfizer dura 5 giorni, il Moderna dura 30 giorni, mentre il Johnson&Johnson può durare 3 mesi». Da questa ulteriore specificazione, è chiaro il perché il Pfizer sia il vaccino più delicato da gestire nella fase del trasporto, della conservazione e infine della preparazione.

Pfizer diluito

«A Parma non si sono verificati errori come quello di Massa. Per la diluizione del Pfizer con la soluzione fisiologica, a Moletolo abbiamo uno spazio chiuso dedicato solo a questa operazione, solitamente affidata a due persone, che possono diventare tre quando aumentano le somministrazioni», spiega Chiara Latini, medico igienista e referente del polo vaccinale del Pala Ponti. «In ogni ambulatorio l'infermiere ha poi una check list per verificare la correttezza di tutti i passaggi a monte».

La singola dose Pfizer già diluita è di 0,3 ml, mentre per tutti gli altri vengono preparate iniezioni da 0,5 ml. Le siringhe sono tutte da 1 ml, ma per evitare di confondere i vaccini tra loro, ogni farmaco ha il suo colore. «Etichetta rossa per le siringhe con Pfizer, azzurra per Moderna, nera per AstraZeneca e verde per Johnson&Johnson».

Tutto il lavoro di diluizione «si fa nel retrobottega e agli infermieri arrivano le dosi già pronte per le iniezioni», aggiunge Paolo Cozzolino, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl. «Così sveltiamo il lavoro e possiamo somministrare una dose ogni 6 minuti». A patto che le forniture non rallentino. «Da fine aprile riceviamo almeno 15mila dosi alla settimana. Il 2 giugno ne riceveremo 23mila».

Pierluigi Dallapina