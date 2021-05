Evade per la quarta volta dai domiciliari: 80enne in carcere

Felino E' finita nel carcere di via Burla l'evasione dai domiciliari (e non era la prima volta) per un ottantenne di nazionalità italiana residente a Felino.

I Carabinieri del Comando Stazione di Sala Baganza nei giorni scorsi hanno eseguito un'ordinanza in carcere nei confronti di un ottantenne, tra l'altro già sottoposto agli arresti domiciliari per delitti contro la persona.

Il provvedimento è stato emesso dalla Corte d'Appello di Bologna in seguito alle reiterate violazioni degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

L'uomo infatti in più di un'occasione, sono state ben quattro solo nell'ultimo mese, è stato sorpreso dai militari di Sala Baganza mentre era a passeggio per le vie del paese ed un'altra volta mentre era alla guida della sua automobile.

Inoltre l'uomo ha collezionato nel tempo anche diverse denunce per minacce e violenza privata nei confronti dei vicini di casa.

Per questa ragione l'Autorità Giudiziaria, vagliate le segnalazioni che sono pervenute al Comando Stazione dei Carabinieri di Sala Baganza, dalle quali si evince una persistente violazione delle misure nonché le condotte prepotenti e violente, ha deciso di aggravare la misura cautelare in atto, vale a dire arresti domiciliari, con quella più afflittiva consistente nella custodia in carcere, dove è stato tradotto dai militari di Sala Baganza.

M.Mor.