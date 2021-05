Giulia Ghiretti in bilico per gli Europei

Il volo che ha portato la Nazionale italiana di nuoto paralimpico a Funchal, sull’isola portoghese di Madeira, per gli Europei che iniziano domenica, si è alzato da Malpensa ieri mattina. A bordo, però, non c’era Giulia Ghiretti. La campionessa è costretta a Parma, per una delicatissima situazione legata alla positività al Covid-19 di tutta la sua famiglia: papà, mamma, sorella e fratello. E qui la beffa: nonostante Giulia sia vaccinata, con doppia dose, e più volte negativa al tampone molecolare, l’Ausl, la scorsa settimana, le ha comunicato la quarantena obbligatoria per quattordici giorni, quattro in più dei canonici dieci, come prevede la Regione Emilia-Romagna a causa delle varianti.

E alla luce di tale comunicazione, l’Italia ha preso il volo e la Ghiretti è rimasta a terra. Nelle ultime ore, però, si è mosso qualcosa, in particolare il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per evitare che un’atleta di interesse nazionale perda gli Europei, dove è attesa da tre gare dalle quali difficilmente tornerebbe a mani vuote: i 100 rana domenica, i 50 dorso lunedì e, infine, i 50 farfalla martedì, specialità, quest’ultima, nella quale deve difendere il titolo di campionessa europea in carica.

Si è aperta quindi una corsa contro il tempo, tra norme, circolari e interpretazioni. Alla luce della prima comunicazione dell’Ausl, la Finp ha informato l’Ipc, il comitato paralimpico internazionale, dell’assenza dell’atleta di Ego Nuoto e Fiamme Oro, nonché cancellato il biglietto del volo, che è partito ieri, con a bordo la Nazionale italiana. Ora, dopo l’approfondimento da parte degli uffici della Regione e dell’Ausl regionale, c’è il nulla osta e l’uscita dalla quarantena, dopo i canonici dieci giorni e il tampone molecolare negativo di ieri pomeriggio. Adesso sembra solo una questione di tempi della burocrazia: serve che l’Ipc riammetta formalmente la Ghiretti alle gare e che si trovi un volo per Funchal. Solo così si può scongiurare che Giulia salti la sua prima manifestazione internazionale, tra Europei, Mondiali e Paralimpiadi, dal 2013, dopo otto partecipazioni consecutive durante le quali è andata sempre a medaglia, per un totale di ben sedici podi. «Commento con una battuta: mi sembra di correre una maratona – riesce comunque a non perdere l’ottimismo, questa instancabile campionessa -. Ho la valigia pronta, restare a casa mi sembrerebbe una beffa, perché noi atleti facciamo sacrifici enormi, che sono affrontabili soltanto perché inseguiamo un sogno: vincere una medaglia in una manifestazione importante. Vedere tutto naufragare, in un istante, sarebbe una delusione enorme. Anche perché, seppur non immediatamente, si è capito che posso partire, nel pieno rispetto delle regole. Che per me è quello che conta».

Tutto è nato dalla positività del padre Gian Paolo, che ha poi dichiarato all’Ausl i contatti stretti dei giorni precedenti, tra cui anche la campionessa. Da qui, la quarantena per Giulia e l’isolamento per tutti gli altri componenti della famiglia. «Per fortuna i miei parenti sono tutti a casa e non hanno bisogno del ricovero, anche se la mamma e il papà hanno passato giorni brutti – sottolinea la Ghiretti -. Il vaccino, per noi atleti, ha rappresentato una sorta di sospiro di sollievo, non vorrei dover fare il tifo per la Nazionale italiana seguendola in diretta streaming dal pc».

Andrea Del Bue