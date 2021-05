Prenotazioni over 50, i medici: «Si rischia il caos». L'Ausl: «Meglio il web»

Parte oggi all'insegna di incertezze e polemiche la prenotazione alle vaccinazioni per la fascia fra i 50 e i 54 anni. Sono interessati, a Parma, poco più di 30mila cittadini (considerando che circa seimila assistiti in questa fascia anagrafica hanno già ricevuto la vaccinazione perché appartenenti a categorie con priorità) e, a livello regionale, 320mila persone.

L'attesa per l'immunizzazione è alta, come dimostra l'ingorgo fra web, telefoni e cup avvenuto in occasione del via libera alla prenotazione per i 55-59 anni, nei giorni scorsi.

La vaccinazione di questa fascia d'età sarà affidata ai medici di famiglia. Ieri l'assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, ha detto che l'impegno dei medici è garantire 70mila vaccinazioni la settimana (quindi l'operazione, almeno per la prima dose, dovrebbe esaurirsi in poco più di un mese), che la somministrazione dovrebbe partire dopo la prima settimana di giugno, e che le vaccinazioni eseguite dovranno essere registrate dai medici nell'immediatezza e comunque non oltre le 24 ore.

«Se i medici non dovessero essere in grado di garantire le 70mila vaccinazioni a settimana, siamo pronti a dare un aiuto con gli hub vaccinali», ha aggiunto.

Il nodo al momento è però la prenotazione. Ieri Donini ha spiegato che per prenotarsi «occorre contattare i medici di base, che sono stati tutti informati dalle loro organizzazioni sindacali, che hanno chiesto e appoggiato l'iniziativa. In alternativa, per alleggerire i medici ed agevolare i cittadini, ci si può collegare al sito della Regione http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione, selezionare la classe 50-54 anni e compilare un modulo con i propri dati anagrafici e recapiti. Ogni medico di medicina generale riceverà i nominativi dei propri assistiti che si sono candidati, potendo così programmare, in autonomia o in collaborazione con l'Ausl, le vaccinazioni».

Parma però ha optato per un'altra strada, come rivendica Corrado Parodi, segretario provinciale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale): «Abbiamo un accordo con l'Ausl per evitare di essere inondati di chiamate e non poter più seguire i nostri assistiti. Nella nostra città sarà data priorità al portale. Non ci stiamo tirando indietro, ma questi sono i patti: altrimenti rischiamo il caos. E forse la ribellione», aggiunge.

«Noi avevamo chiesto che fosse l'azienda a organizzare le prenotazioni per i medici di medicina generale, ma la proposta non è stata accolta - aggiunge Antonio Slawitz, segretario Snami, Sindacato nazionale autonomi medici italiani - Detto questo, i medici non si tireranno indietro per dare il loro contributo alla campagna vaccinale».

Anche l'Ausl ieri ha chiarito con una breve nota che «si consiglia di utilizzare di preferenza la modalità on line anziché chiamare il proprio medico di famiglia, per non sovraccaricare le linee telefoniche e l'attività assistenziale degli studi medici». Il portale messo a disposizione dalla Regione, aggiungono dall'Ausl di Parma, è accessibile anche dal sito aziendale www.ausl.pr.it nella sezione «Vaccinazione anti Covid 19 - Tutte le informazioni utili».

I messaggi a volte discordanti rischiano comunque di creare confusione e un'altra corsa affannosa alla prenotazione. Ieri Donini ha chiarito - pur ringraziando i medici di base per l'apporto finora dato per le vaccinazioni a domicilio e al personale scolastico- che «i 2.750 medici di medicina generale non possono rifiutarsi di prendere prenotazioni o di vaccinare», pur non accennando a sanzioni. Un'eventualità che anche Parodi e Slawitz giudicano altamente improbabile. «Ci possono sanzionare se non somministriamo i vaccini senza giustificato motivo, non certo se non prendiamo una telefonata», dice ad esempio Parodi.

Ma anche altre sono le critiche dei medici al modo in cui la vaccinazione per questa fascia di età è stata organizzata: in fretta, con poco preavviso, senza certezze su quante dosi arriveranno e quando, e quindi con la difficoltà di programmare le sedute vaccinali.

L'orientamento prevalente fra i medici di base sarebbe inoltre quello di vaccinare negli hub istituzionali (possibilità loro offerta), piuttosto che nei loro ambulatori, dove a volte gli spazi sono inadeguati. «Credo che negli hub i medici si sentano più sicuri e protetti», dice Parodi.

Monica Tiezzi