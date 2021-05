Spacciava hashish vicino al Bertolucci: 21enne patteggia 4 mesi

Poco più che ragazzini. Solo un anno di differenza tra il pusher e il cliente: 19 anni il primo, quando gli ha passato il «fumo»; 18 lo studente che se l'è infilato in tasca. Un pezzetto di hashish, poco più di mezzo grammo, ma consegnato vicino al liceo Bertolucci, tanto che allo spacciatore era stata contestata anche l'aggravante di aver agito nelle vicinanze di una scuola. Nato a Parma da famiglia di origine straniera, il ragazzo, data la modesta quantità di stupefacente e la fedina penale immacolata, se l'è cavata patteggiando 4 mesi e 800 euro di multa.

Un passaggio rapidissimo, quel 12 febbraio del 2019. Ma ormai da anni le zone attorno alle scuole sono sotto gli occhi delle telecamere, oltre che di quelli delle forze dell'ordine, a volte impegnati anche in blitz negli istituti con le squadre cinofile. L'obiettivo? Tenere lontano le droghe dalle scuole. E provare a far passare il messaggio che anche se le chiamano «leggere», le conseguenze per chi venisse trovato in possesso di sostanze potrebbero essere pesanti.

r.c.