Chiara Latini: «100mila dosi il primo traguardo»

Il 27 dicembre scorso era stata Silvia Paglioli, dirigente del dipartimento di Sanità Pubblica dell'Usl, ad iniettare la prima dose di Pfizer-Biontech a Maria Chiara Parisini, la pediatra apripista della campagna vaccinale a Parma. Ma accanto alla dottoressa Paglioli c'era e, da allora è rimasta «sul campo», Chiara Latini, responsabile medico della macchina vaccinale, prima al Maggiore ed ora al Pala Ponti.

«Siamo molto soddisfatti perché abbiamo appena festeggiato le centomila dosi somministrate qui a Moletolo», spiega la dottoressa Latini, «sono stati mesi unici, molto faticosi e impegnativi, ma davvero stimolanti. Il nostro compito è stato quello di migliorare l'efficienza della macchina operativa fino ad arrivare, in questi giorni, alle 2.000 vaccinazioni quotidiane. Ma possiamo ancora crescere di altre 500 dosi».

Un lavoro che è cambiato nel corso dei mesi. «I primi giorni c'era molta tensione anche fra gli operatori. Avevamo a che fare con un prodotto nuovo e non c'era esperienza su come preparare le dosi, anche perché era un vaccino molto particolare. C'era anche un pizzico di paura, ma poi la situazione si è normalizzata ed ora lavoriamo con grande tranquillità. Siamo tutti ben allenati». Una macchina che al PalaPonti vede almeno trenta persone impegnate a partire «dagli otto, nove medici dell'accettazione a cui si affiancano tre amministrativi che ci supportano con le pratiche burocratiche. Poi gli operatori degli ambulatori che variano a seconda delle prenotazioni». Fondamentale poi il lavoro dei «due, tre addetti alle diluzione» che realizzano le dosi e i tanti volontari che aiutano nello smistare le persone ed accogliere qui nella struttura. «E non c'è niente di più bello che vedere, soprattutto gli anziani, andare via sereni». Gi.Mi.