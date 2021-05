Corniglio, frana di Agna in sicurezza

Alex Botti

Agna può tirare un sospiro di sollievo: i lavori per la messa in sicurezza del paese stanno per partire.

In questi giorni si allestirà il cantiere e poi i mezzi saranno operativi. Terminate tutte le procedure per il reperimento dei fondi, per

la progettazione e per l’assegnazione dei lavori, i mezzi stanno quindi per iniziare a lavorare nella frana che

dal 2019 minaccia gran parte del paese, e che verso l’autunno farà un po’ meno paura.

Si tratta di una frana che da valle minaccia l’abitato dalla parte del canale. In pratica tutta la terra e la roccia che «sostiene» questa parte del paese ha cominciato a muoversi, nell’inverno 2019, «risalendo» in modo pericoloso verso le prime case.

Un intervento importante e corposo era necessario poiché un ulteriore avanzamento avrebbe potuto compromettere la stabilità di tutto il gruppo dell’abitato.

Dai primi segni sul terreno si sono susseguiti diversi sopralluoghi dagli enti preposti, con spesso la presenza dell’ex assessore regionale Gazzolo e del consigliere regionale Barbara Lori, e diversi interventi di indagine come carotaggi e rilevazioni con inclinometri.

Dopo i primi 8 mila euro per i lavori propedeutici sono arrivati 2 stanziamenti da 400 mila euro l’uno, che hanno permesso la progettazione di un intervento di grande portata. Progettazione e direzione dei lavori sono in al Servizio tecnico di Bacino.

L’obiettivo è quello di stabilizzare tutto il versante. Per farlo, una volta individuato il piano di scivolamento sotto la frana, verranno create delle «gradonate» dette bancate, che verranno ancorate con dei sistemi chiamati «ad ombrello» al terreno stabile.

Il loro ruolo sarà quello di sostenere tutto il terreno e di scaricare la tensione del peso sui tiranti.

In modo complementare, tramite sistemi drenanti, si alleggerirà tutto il corpo di frana dalla grande quantità di acqua presente, favorendo lo scolo a valle. Il fine lavori è previsto per l’autunno e sarà eseguito da due imprese con un legame affettivo alla zona colpita, ossia la Veicopal e la Luigi Notari spa.