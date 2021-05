Giulia Ghiretti sarà agli Europei

Andrea Del Bue

Senza allenamento e dopo giorni di stress tra tamponi, telefonate e mail, Giulia Ghiretti salirà questa mattina su un volo che la porterà a Funchal, sull’isola portoghese di Madeira, per disputare gli Europei di nuoto paralimpico. Una soluzione dell’ultimo minuto, dopo che la Nazionale era partita regolarmente mercoledì, mentre la campionessa di Ego Nuoto e Fiamme Oro era stata costretta a terra per una quarantena obbligatoria, a causa della positività di tutta la famiglia: papà Gian Paolo, mamma Roberta, la sorella Anna e il fratello Pietro.

Lei, con entrambe le dosi di vaccino effettuate, e diversi tamponi negativi, era stata messa in quarantena inizialmente per quattordici giorni, rassegnandosi a perdere la manifestazione internazionale. Così prevede infatti la Regione Emilia-Romagna, diversamente da altri territori, a causa delle varianti, che allungano la quarantena rispetto ai canonici dieci giorni. Quindi, esclusione dalle gare, biglietto annullato e cuore, parzialmente, in pace.

A quel punto è intervenuto il Governatore, Stefano Bonaccini e, dopo varie verifiche, è stato deciso di far valere la circolare ministeriale che prevede 10 giorni di quarantena per il contatto stretto asintomatico con tampone negativo, essendo la Ghiretti un atleta di interesse nazionale. Ottenuto il nulla osta da parte dell’Ausl, è iniziata la corsa contro il tempo, per la riammissione ufficiale alle gare da parte del Comitato internazionale paralimpico e, soprattutto, la ricerca di un aereo che porti la campionessa parmigiana agli Europei.

«Ora che c’è l’ufficialità, posso tirare un sospiro di sollievo, anche se è stato faticosissimo e, quando mercoledì l’aereo con a bordo la Nazionale italiana si è alzato senza di me, ammetto che avevo perso le speranze – racconta l’atleta -. Sono stati giorni strani, ma soprattutto duri: senza piscina, chiusa in casa e lontana dalla mia famiglia, tutta positiva. I miei genitori, i più colpiti dal virus, si stanno riprendendo: è un’altra ottima notizia».

Ora, pur senza allenamento, il primo dei due appuntamenti dell’anno: l’altro sono le Paralimpiadi di Tokyo, in programma a fine agosto. Non ci sarà nemmeno il tempo di ambientarsi che Giulia sarà impegnata, domenica, nei 100 rana Sb4, la gara più attesa, quella in cui ci si aspetta la medaglia. Sarà il primo atto di un programma serratissimo, con i 50 dorso S5 lunedì e i 50 farfalla S5 martedì. Gara, quest’ultima, in cui l’atleta parmigiana dovrà difendere il titolo di campionessa europea.

«Sono stanca, sia fisicamente sia mentalmente – ammette Giulia -. Sono stata ferma dieci giorni, quindi completamente fuori allenamento, e questa situazione mi ha portato ovviamente parecchio stress. L’attesa è stata snervante; i preparativi, senza l’aiuto della mia famiglia, molto difficoltosi. Ho fatto la valigia fino alle due di notte in diretta online con mia sorella perché non mi dimenticassi nulla. Ora però ho il biglietto per Funchal e non vedo l'ora di sfruttare questa occasione e dare tutto. Contro l’assenza degli allenamenti e la sfortuna».