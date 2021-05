Il medico di base non la visita: finisce sotto accusa, ma viene prosciolto

Georgia Azzali

Cozze e pesce crudo a cena in un albergo di Siviglia. E il giorno dopo un viaggio aereo disastroso, con dolori allo stomaco e dissenteria. Tanto che la mattina successiva Giulia (la chiameremo così) si era presentata dal medico di famiglia. Secondo l'accusa ancora durante l'orario di apertura dell'ambulatorio, a detta del dottore un po' di minuti dopo la fine dell'orario. Comunque sia andata, non ci fu alcuna visita. E' così che la questione dall'ambulatorio è finita in tribunale, perché il medico - 65 anni, con studio a Parma - è stato accusato di rifiuto d'atti d'ufficio. Ma ieri il gup Sara Micucci ha dichiarato il non luogo a procedere, perché «il fatto non sussiste», nonostante il pm avesse insistito per il rinvio a giudizio. Le motivazioni non sono ancora state depositate, ma è chiaro che il giudice ha ritenuto che non ci fosse il presupposto del reato, ossia che quella visita «non fosse urgente, dal momento che la donna non era in gravi condizioni», sottolinea Daniele Carra, difensore del medico.

D'altra parte, quel 3 giugno 2016, il medico le avrebbe proposto di ripassare nel primo pomeriggio, ma Giulia non si era fatta vedere. Tuttavia le versioni non collimano, perché la donna, 57 anni, nella denuncia al Nas non fa alcun cenno all'appuntamento pomeridiano proposto dal medico. Giulia racconta di essere arrivata nella sala d'attesa dell'ambulatorio alle 12,25 (l'orario di fine visite era fissato alle 12,30), mentre c'era un altro paziente che stava aspettando. Verso le 12,40, arrivato il suo turno, la donna sarebbe entrata nello studio sentendosi rispondere: «Oggi ho già visitato 60 pazienti e non ho più intenzione di visitare altre persone». E così Giulia era andata prima al Punto bianco dell'ospedale, e da lì era stata inviata al Pronto soccorso, dove le avevano fatto una serie di esami e poi l'avevano dimessa raccomandandole di bere in abbondanza e assumere fermenti lattici.

Certo, quella mattina Giulia non viene visitata dal medico di famiglia. Su questo aspetto i due sono d'accordo. Ma il professionista lo racconta in tutt'altro modo quell'incontro. Spiega che, finito l'orario di visite, quindi pochi minuti dopo le 12,30, mentre sta per varcare la soglia della porta d'accesso ai vari ambulatori della struttura, incrocia Giulia. E in quel momento lei le avrebbe riferito che aveva mal di pancia e diarrea, dopo essere rientrata il giorno prima dalla Spagna, dove aveva cenato a base di pesce crudo. «Ho valutato quindi che non fosse urgente», aveva sottolineato il medico quando era stato interrogato dai carabinieri del Nas, chiedendo però alla donna di tornare qualche ora dopo, nonostante quel pomeriggio non fosse previsto il ricevimento dei pazienti. Perché, però, non visitarla immediatamente? «Si era presentata dopo l'orario di chiusura dell'ambulatorio e durante la mattinata avevo visitato circa 40 pazienti e ricevuto una ventina di telefonate. Per questa ragione ero molto stanco, avevo bisogno di pranzare e riflettere maggiormente sull'eventuale diagnosi», aveva risposto ai militari.

Ma al di là della necessità della pausa pranzo (e di riflessione), per il giudice la mancata visita mattutina non è stata un reato.