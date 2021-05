Testimonianze e ricordi per Nicole: «Con te tutto era meraviglioso»

Michele Deroma

CASALBARBATO - Il cielo, subito grigio e poi rapidamente avvolto dai nuvoloni neri, si è sfogato dando vita ad un violento acquazzone proprio mentre gli amici e i compagni di classe di Nicole le dedicavano le note del brano «Le tasche piene di sassi», di Jovanotti.

Un testo che ciascuno ha sentito proprio, perché capace di racchiudere un dolore sconvolgente ed improvviso, come quello che la scomparsa di Nicky ha suscitato nel loro animo, in pochi versi: «Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo: vienimi a prendere, mi vien da piangere».

Il forte vento ha poi ostacolato il volo dei palloncini bianchi e rossi, preparati dagli amici della quindicenne fidentina: ma non ha impedito loro di volare in alto. Verso quel cielo a cui, insieme a chi li conosceva, un’intera famiglia straziata dal dolore ora guarderà per rivolgersi alla piccola Nicole e al nonno Massimino, tragicamente strappati alla vita nel pomeriggio di lunedì in un terribile incidente stradale sulla tangenziale nord di Fidenza.

Le esequie di Massimino Catellani e di Nicole Brambilla sono state presiedute da don Oreste Ilari, coadiuvato da don Valerio Cagna e don Francesco Riccardi: la cerimonia, tenutasi nel parco della chiesa di Casalbarbato, è stata caratterizzata dalle bizze del meteo, con una leggera pioggia che, dall’omelia di don Ilari, si è fatta più insistente proprio durante la canzone eseguita dagli amici di Nicole.

Sono seguite le commosse testimonianze: «Chi ha avuto la fortuna di conoscervi e avervi accanto, non può non aver assaporato ciò che avete saputo donare», sono state le parole di Elisa, un’amica dei genitori di Nicole: Matteo e Katia, figlia di Massimo.

«Con il vostro sorriso ci regalavate la gioia di vivere, come il sole nel cielo. Ora sembra si sia fatta notte, ma in realtà il sole non è scomparso: è soltanto da un’altra parte. E noi non possiamo ringraziarvi con le parole, ma soltanto alimentando nella nostra vita il sorriso, la bontà e la gioia che ci avete donato».

Il microfono è quindi andato agli amici della quindicenne, da lunedì improvvisamente orfani di una ragazza da loro definita «stupenda, solare, spontanea e vera, sempre pronta ad aiutare gli altri. Avevamo tanti sogni e progetti ancora da realizzare: avremmo soprattutto dovuto crescere insieme. Invece ora sentiamo solo un grande vuoto, lasciato dalla tua allegria e dalle risate contagiose. Sentiremo sempre il silenzio assordante della tua assenza: cercheremo di non sprecare più alcun istante, perché abbiamo capito quanto fragile e preziosa sia la vita».

Al termine della funzione, Matteo e Katia sono stati quasi travolti dall’abbraccio di amici, conoscenti e tutti coloro che hanno espresso loro vicinanza e cordoglio: l’ultimo saluto a Massimo e Nicole ha quindi avuto luogo nel cimitero di Casalbarbato, dove le due bare sono state tumulate. Lasciando, come recita il brano di Jovanotti, tutti da soli, davanti al cielo, nelle lacrime.