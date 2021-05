Un anno fa la morte di Ezio Bosso

Vittorio Testa

Lui aveva deciso di dedicarsi a Verdi: e Busseto di farlo Bussetano. Così Ezio Bosso, il 23 febbraio dell’anno scorso, aveva ricevuto dal Sindaco, Gian Carlo Contini, la cittadinanza d’onore.

E fu l’ultima delle manifestazioni pubbliche, giocata sul filo dei minuti a ridosso della prima ordinanza di blocco totale anti ‘’coronavirus’’. Festa di emozioni, in un Teatro Verdi per l’occasione gremito intorno a questo giovane uomo eccentrico, nato per fare musica: e al di là delle opinioni era di tale levatura artistica e morale da lasciare un segno indelebile, tutto suo, persino al primo ascolto.

Il suo sogno verdiano è svanito giusto un anno fa, ottanta giorni dopo la festa bussetana, il 14 maggio.

«Erano le undici e quaranta di sera» - ricorda Anna Maria Gallizio, compagna di Ezio per quattordici anni, e poi amica indispensabile tornata al suo fianco come Assistente, l’unica persona di fiducia.

«Non potrei vivere senza di lei», diceva Bosso.

Nel 2011, l’anno orribile che renderà un calvario il resto della sua vita, Ezio subisce un intervento al cervello e di lì a poco i medici scopriranno l’insorgenza di un’inesorabile malattia progressiva.

Lui è uno stoico, autodisciplinato a controllare le emozioni: libere di esplodere durante i concerti, sorvegliate e rabbonite nella quotidianità. Quando il medico lo informa della situazione lui ha una reazione che rivela tutto di sé stesso.

Ci sentivamo spesso, era di una gentilezza disarmante. Una sera gli chiesi di raccontarmi l’episodio.

«Ascolto la sentenza - mi dice - e non ho al momento nessuna reazione. Mi siedo e con il medico parlo dell’immortalità della musica, che è tenuta in vita dall’uomo mortale nel corpo ma partecipe spirituale indispensabile con la sua arte a perpetuare la creatività. E di colpo mi appare Anna Maria. Una tragedia! Ne soffrirà da morire, come farò a dirglielo?».

E’ un’evocazione dolorosa, questa mentre parlo al telefono. E c’è un attimo di silenzio a rischio di commozione.

«Ezio era un uomo speciale e in certi momenti anche molto ingombrante» dice con voce pacata la signora Anna Maria: «Un uomo dal carattere forte. Ma è stato un rapporto meraviglioso e porterò sempre nel cuore il suo sorriso. Ecco, il sorridere e vivere la vita con amore, entusiasmo e saldezza morale: è questo che mi ha insegnato Ezio con il suo esempio».

Ezio Bosso, ovvero la condanna alla feconda in-felicità del predestinato a ridare vita alle partiture dei grandi musicisti, e a scrivere la musica che gli scorreva dentro: «E’ un fiume carsico - diceva con un’immagine efficace - che ha bisogno di riemergere».

La musica, questa Dea lunatica e possessiva, l’aveva avvinto a sé, taciturno bambino di quattro anni.

«Avevo poco da dire e molto da sentire: accucciato ai piedi di mio padre ascoltavo sinfonie e opere sbracciandomi al ritmo dell’orchestra - scherzava Bosso -: Mi chiedevano ‘a cosa vuoi giocare?’. Io, pronto: ‘A dirigere i dischi».

Di estrazione popolare, genitori entrambi operai alla Fiat e amanti della musica, Ezio impara le note prima delle lettere, il contrappunto prima delle poesie.

Poi ci saranno il Conservatorio, il contrabbasso, lo studio della composizione direzione d’orchestra a Londra e a Berlino.

Una vita da dispensatore di felicità. Memorabili concerti in tutto il mondo, a Parma, e quelle due splendide serate a Busseto, con la Quinta e la Settima dell’idoleggiato Beethoven, esecuzioni registrate da Rai 3 per il programma «Che storia è la musica», andato in onda la sera della Vigilia di Natale del 2019.

E a Busseto il desiderio di verdianità prorompe fortissimo.

La Giunta Contini azzecca l’idea della cittadinanza, si parla di una possibile sede per Bosso e la sua orchestra nelle Antiche Scuderie di Villa Pallavicino. Poi tutto se ne è andato. Restano vivide e sonore le emozioni dei concerti di Bosso. Una sensibilità e sensitività da sciamano che con l’imperiosa spiritualità del gesto, trasformata l’orchestra in una cacciatrice di infiniti, Ezio ci portava in volo nella purezza dei beethoveniani cieli stellati soprastanti un’umanità sofferente e bisognosa d’amore.

Maestro dalla bacchetta severa a scandire tempi e attacchi, e la mano sinistra che con levigata eleganza ora chiedeva dolcezza, ora una fioritura profumata da viole e violoncelli, rimproverati dal mordente sarcasmo dei contrabbassi. Ed ecco che il Maestro posa la bacchetta; ora bisogna far consonare insieme la luce liquida e perlacea dell’oboe con il delizioso e romantico soffio amorevole e asmatico dei flauti. Poi il borbottio prendingiro e pettegolo dei fagotti annuncerà un cambio di scena: il primo corno ha un ‘a solo’ difficile, deve ribadire che sì, la natura in un giorno d’estate risuona di teneri pigolii e cucù scherzosi come allocchi. Ma che l’idillio agreste può finire da un momento all’altro: ed ecco dunque il corno, voce annunciante misteriosi arrivi, selve selvagge percorse da fremiti oscuri. Eravamo in volo nella Pastorale beethoveniana. Maestro Bosso sempre sorridente che la progressiva umiliazione del corpo rendeva titanico il movimento delle braccia e delle bellissime mani dalle dita levigate con la musica e i lievi calli dovuti alla spinta manuale della carrozzina. Prove severe, anche otto ore in un giorno e mezzo. Sempre sull’orlo del baratro. Ezio via via stava sempre peggio, Anna Maria sempre pronta a intervenire non bastava più dargli sicurezza, il male cominciava a sovrastare lo spirito.

L’ultimo incontro di persona a Roncole, la sera della cittadinanza bussetana. Maestro nel creare un’atmosfera cordiale, Ezio aveva certi momenti nei quali, sotto lo sguardo premuroso di Anna Maria, traspariva l’inquietudine di chi è consapevole di un futuro a breve raggio.

Ai saluti, Ezio era stato molto affettuoso con me e mia moglie Simonetta. E guardando il busto del Grande Roncolese, aveva sussurrato: «Almeno dirigere la sua Messa, e poi…Requiem». Anima delicata, Ezio Bosso. Le telefonate diradarono, il tono della voce più sottile.

E un messaggio whatstapp ripetuto: «Ciao amico Illuminato dalla Musica».