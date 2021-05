Una nuova Casa della salute al posto dell'ex deposito Tep

Luca Molinari

Negli spazi dell’ex deposito Tep di viale Villetta potrebbe sorgere una nuova casa della salute. È quanto emerso ieri pomeriggio durante la seduta online congiunta delle commissioni consiliari «Patrimonio, partecipazioni, attività produttive, interventi in campo economico e tributario, bilancio» e «Garanzia e Controllo».

Paolo Rezoagli, presidente di Smtp (Società per la mobilità e il trasporto pubblico), rispondendo ad una domanda del consigliere Giuseppe Massari (Parma protagonista) in merito al futuro dell’area, ha spiegato che «si tratta di uno spazio che nel nostro bilancio ha un valore importante, pari a 8,5 milioni di euro, appetibile anche per uno sviluppo immobiliare privato». «C’è stato un contatto con Ausl per valutare la costruzione di una nuova casa della salute in una parte limitata dell’area. Al momento siamo in attesa di capire se questa ipotesi possa concretizzarsi. Abbiamo visto soltanto un masterplan da parte di Ausl, ci troviamo in una fase di osservazione».

Quanto al bilancio, Rezoagli ha spiegato che l’azienda ha chiuso con un utile di 114mila euro. Durante i lavori sono stati presentati anche i bilanci 2020 di Tep e Infomobility che, nonostante il calo verticale dei ricavi a causa del lockdown e dell’emergenza sanitaria, hanno retto l’urto, chiudendo l’esercizio in sostanziale pareggio.

«L’impatto negativo della pandemia è stato fortissimo, ma siamo riusciti comunque a chiudere il bilancio con un utile di 13mila euro, oltre a promuovere nuove attività di mobilità sostenibile – ha affermato Michele Ziveri, amministratore unico di Infomobility -. Il valore della produzione è calato di oltre 2 milioni di euro, -21%, ed è stato accompagnato da una rimodulazione dei costi (quello del lavoro è calato di 533mila euro ndr)».

Il primo crollo dei ricavi è avvenuto a inizio marzo e da giugno in avanti il calo medio è stato pari al 24%. «A seguito del confronto con l’amministrazione comunale – ha proseguito - abbiamo raggiunto un accordo di rimodulazione del canone per il 2020 a 250mila euro».

Marco Ferretti, assessore al Bilancio, ha precisato che si avvicina la scadenza della convenzione con Infomobility. «Uno dei punti fondamentali che porta alla nuova convenzione è l’armonizzazione dei contratti di lavoro» ha dichiarato.

Tep è riuscita a chiudere il bilancio 2020 con un utile di circa 58mila euro. Grazie ai ristori (pari ad oltre 1,6 milioni di euro) è stato ribilanciato, tra l’altro, il calo di ricavi legato alla vendita di biglietti e abbonamenti (-38%). «Il rimborso degli abbonamenti– ha spiegato Roberto Prada, presidente di Tep – ha cubato meno del previsto, 800mila euro, e abbiamo assistito a un crollo dei costi per gasolio, energia elettrica e metano. Il costo del lavoro è invece calato del 6,7% rispetto al 2019». Nel corso dello scorso anno i passeggeri sono calati del 24% rispetto al 2019, mentre i chilometri percorsi, pari a 12,6 milioni, sono scesi soltanto del 6,2%. Per quanto riguarda il 2021 «stiamo prevedendo una perdita di 1,6 milioni – ha spiegato Prada - Molto dipenderà dai contributi che arriveranno».