Welcome, una società per promuovere Salso e Tabiano

Si è recentemente costituita la «Welcome Salso-Tabiano srl», società che raggruppa la quasi totalità degli alberghi di Salsomaggiore e di Tabiano, il Consorzio Berzieri e il centro termale Baistrocchi.

La neonata società si occuperà esclusivamente di incoming, ovvero di tutto ciò che riguarda la promozione, sulle due località termali: dagli eventi sportivi al bridge, dai congressi alle manifestazioni.

Nei giorni scorsi alla palazzina Warowland si è svolta l’assemblea dei soci che ha nominato il cda, composto da tre albergatori di Salso, tre di Tabiano, più il presidente, carica alla quale è stata eletta all’unanimità Antonella Passera, presidente dell’Adast e titolare dell’hotel Romagnosi, vice Ruggero Sartori, presidente Asat e titolare del Pandos. Il cda è invece formato da Lupo Barral, Il Baistrocchi, Luca Mazza, titolare del Vittoria, Francesco Voltini, direttore del Gran Hotel Salsomaggiore, Roberta Fantoni, titolare del Plaza, e Andrea Marasi, titolare del Moderna.

Diciotto gli alberghi salsesi aderenti, sedici quelli di Tabiano. «Si tratta di un progetto ambizioso, per guardare al futuro con spinta ed ottimismo, che speriamo potrà elaborare progetti finalizzati alla ricerca di nuova clientela congressuale e sportiva, cercando anche disponibilità operativa e di idee in tutti i soggetti interessati allo sviluppo turistico della nostra bella cittadina» afferma Antonella Passera. La nascita di Welcome ha coinvolto gli albergatori di Salso e quelli di Tabiano, l’amministrazione comunale e il Consorzio Berzieri insieme a Tst, tutti uniti per una rinascita in termini di presenze turistiche e termali.

«Abbiamo aderito con entusiasmo e con la massima convinzione – sottolinea Ruggero Sartori – Il nostro lavoro sarà infatti orientato nel far rinascere e nel far ritornare le nostre località su quel podio turistico di importanza che hanno sempre avuto». M.L.