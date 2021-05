Così nasce un violino

Qualcuno dice che produce il suono dell'anima, quel piccolo e portentoso strumento che conosciamo con il nome di violino. Scrigno prezioso di suoni che possono smuovere i più reconditi sentimenti. Capace di farci piangere o gioire, se ben manovrato.

Richiede sapienza, tanta sapienza, la sua fabbricazione. A Parma, nel laboratorio di liuteria Scrollavezza e Zanrè, insieme a Milena Noventa, di viale Toschi, si tiene viva l'illustre tradizione di Renato Scrollavezza, grande maestro liutaio dagli anni Cinquanta (scomparso nell'ottobre del 2019). «Mio padre mi ha insegnato la tecnica - spiega la figlia Elisa, che lavora con i colleghi liutai Andrea Zanré, Milena Noventa e Alberto Coralli -, ma soprattutto è stata esemplare la sua passione. Ha sempre costruito violini, anche quando non era possibile farne un'attività economica. Passione che ha messo sempre anche nella sua volontà instancabile di fare scuola».

Un gioco di incastri perfetti, un intreccio di equilibri delicati e sottili: magica impresa dar vita a un violino. Tanta pazienza, precisione, dedizione, attenzione. Passione, insomma. Tanta instancabile cura. A partire dalle scelta dei legni, tagliati e selezionati ad hoc. «L'abete rosso per la tavola armonica, l'acero per il fondo, le fasce e il riccio, l'ebano per la tastiera e i piroli, la cordiera e la mentoniera. - spiega Elisa Scrollavezza -. Tavole preparate appositamente che noi plasmiamo e trasformiamo in strumento».

Dopo la scelta dei legni, i primi tagli, il calcolo e la preparazione degli spessori, le piallature, le limature, il momento dell'assemblaggio lento e preciso come negli ingranaggi del più pregiato orologio. Tutto secondo l'antica tradizione. Tutto rigorosamente a mano, delicatamente e con gentilezza perché «il legno è un materiale vivo», che muta con il tempo a contatto con l'ambiente. Almeno un mese di lavoro continuativo («se il liutaio è esperto» precisa Scrollavezza). Più 20 giorni per la fase dedicata alla verniciatura.

Come nasce un violino lo racconta con le immagini Edoardo Fornaciari (per Parma 2020+21) in queste pagine che documentano alcuni dei passaggi cruciali della lunga lavorazione. Protagoniste le mani, perché è solo con le mani - e il cuore e il cervello soprattutto -, che si può creare un violino. Mani esperte, sicure, che con gentilezza scolpiscono forme, modellano materiali, scavano spazi, montano corde. Diceva Renato Scrollavezza: «Il cuore è una pompa e tiene in vita tutti quanti, ma è il cervello che governa le mani». «Noi liutai educhiamo in particolar modo la vista e l’udito che sono elaborati dal cervello» aggiunge la figlia Elisa.