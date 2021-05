Marcello Pelizzoni: «Da Parma alla Russia per amor di danza»

Lucia Brighenti

«Mi sono innamorato del balletto russo perché non ricerca solo la bellezza ma vuole raccontare una storia: ogni movimento ha un significato e deve avere un senso. È la cosa più difficile, ma anche la più bella». Parla così Marcello Pelizzoni, danzatore professionista nato a Parma che è stato scelto quando aveva solo 14 anni per entrare nella Bolshoi Dance Academy, dove si è diplomato con il massimo dei voti nel 2018.

Oggi ventunenne, lavora da tre anni come solista presso il Russian State Ballet of Siberia (che ha sede a Krasnoyarsk), dove ha già sostenuto diversi ruoli e la settimana prossima, giovedì 20 maggio, debutterà in «Carmen», come Don Josè.

Come è nata la passione per la danza?

«Mia mamma faceva il mimo al Teatro Regio e mi portava con sé: già quando avevo un anno ho interpretato qualche piccola parte. Per un po’ ho praticato diversi sport: tennis, calcio, equitazione. Mia cugina però ballava, e a 8-9 anni hanno fatto provare anche me. Mi è piaciuto così tanto che ho iniziato a studiare nella scuola “Professione danza” e dopo qualche anno ho capito che volevo fare questo lavoro. Ho quindi fatto diverse audizioni in Germania, Francia, Inghilterra e Russia e sono stato preso sia a Cannes che a Mosca. Ho scelto la seconda perché la scuola russa è riconosciuta in tutto il mondo come la migliore».

Quali le difficoltà affrontate?

«Il trovarmi per la prima volta a vivere senza genitori, in un luogo dove non conoscevo nessuno, senza capire il russo. La prima sera mi sono fatto un pianto abbracciato al cuscino, ma poi mi sono rilassato e ho vissuto il primo anno lavorando così tanto che ho avuto poco tempo per essere nostalgico. Certo, mi mancavano la famiglia, l’Italia (e il cibo italiano!), ma ero concentrato sui miei obiettivi».

Come si svolgeva la giornata tipo?

«Alle 9 tutti i giorni avevo un’ora e mezza o due di danza classica, poi fino a ora di pranzo si studiavano le materie scolastiche (matematica, fisica, storia...), oppure recitazione. Dopo una pausa pranzo, si riprendevano le lezioni fino alle 18 o alle 19, e poi c’erano prove di spettacoli e concerti per il Teatro Bolshoi fino alle 21 o alle 22».

Appena diplomato, è stato preso come solista al Russian State Ballet of Siberia...

«Ne sono stato felice perché volevo assolutamente rimanere in Russia. All’inizio ho avuto un po’ di paura, perché “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”. Sono stato invitato subito come solista, ho debuttato come Siegfried nel “Lago dei cigni” e ho preparato 10 parti principali nel giro del primo anno. Il direttore del teatro Sergei Bobrov mi ha dato grande fiducia...».

Ora sta per debuttare come Don Josè in «Carmen»...

«”Carmen” e “Romeo e Giulietta” sono i due titoli che sogno da quando sono entrato in questa compagnia. Questo è un anno fortunato, perché in gennaio ho fatto il mio debutto come Romeo e ora interpreterò Don Josè. Due parti difficilissime, molto diverse tra loro ma che sento mie: per questo le affronto con grande passione».

L’estate scorsa ha anche vinto un concorso televisivo...

«È un concorso molto importante, trasmesso sul canale statale, presentato da Svetlana Zakharova e seguito da milioni di spettatori: partecipano i primi ballerini di teatri di tutta la Russia. Quando sono iniziate le prove ero reduce da due mesi di lockdown: per rimettermi in forma sono dimagrito di dieci chili in sei settimane. È stato un inferno, ma un inferno molto divertente, e ho vinto come miglior ballerino».

È vero che ha trovato un ingaggio anche per suo fratello Eugenio Maria Degiacomi, che è un basso-baritono?

«Ho fatto vedere in teatro alcuni video in cui canta ed è piaciuto tantissimo: interpreterà Leporello in “Don Giovanni” nel Teatro di Krasnoyarsk, in novembre. È già qui per preparare il ruolo e per dare lezioni di italiano agli altri cantanti del cast».

Sogni nel cassetto?

«Ballare nei più grandi teatri del mondo e, in Italia, sui palcoscenici che calca Roberto Bolle: Taormina, l’Arena di Verona, la Scala, l’Opera di Roma... Vorrei anche ballare al Teatro Regio di Parma, dove saltellavo da bambino...».