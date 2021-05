Parlano i genitori di Nicole: «Sarai con noi ogni istante della nostra vita»

«Siamo talmente commossi da tante dimostrazioni di affetto e solidarietà che vorremmo ringraziare uno ad uno tutti coloro che a vario titolo ci hanno mostrato la loro vicinanza, in un momento così drammatico della nostra esistenza».

Così i genitori di Nicole Brambilla - la quindicenne morta col nonno Massimo in un incidente stradale lunedì - il papà Matteo e la mamma Katia, hanno desiderato ringraziare tutte le persone che si sono strette a loro, sostenendoli e confortandoli. Il giorno dopo il funerale, i genitori sono ancora colpiti dalla immensa solidarietà che li ha avvolti in un caldo abbraccio di affetto. «Ci ha veramente scaldato e accarezzato il cuore vedere tanta gente così vicino a noi – ha spiegato papà Matteo – e non abbiamo parole per ringraziare tutti, a cominciare dai primi drammatici momenti in cui abbiamo appreso della tragedia, la Polizia stradale, la Croce rossa, le forze dell’ordine, per arrivare a tutte le persone che in questi giorni ci hanno dimostrato quanto ci vogliono bene. Desideriamo ringraziare il Comune di Fidenza, di Fontanellato, la parrocchia, gli amici della banca che hanno avviato una raccolta di fondi per aiutarci, tutte le persone che hanno donato un’offerta, desideriamo dire grazie di cuore, a ognuno di loro. E un immenso grazie anche al dirigente scolastico del Paciolo-D’Annunzio, Ciro Marconi, così vicino a noi, ai docenti, ai compagni di classe della nostra Nicole. Tutti meravigliosi. Ci hanno dimostrato quanto bene volessero alla nostra splendida figlia. E non vorremmo dimenticare nessuno. Per questo il nostro grazie vada veramente a tutti. Il vostro affetto ci ha riscaldato il cuore spezzato. Una gara di generosità che ci ha fatto vedere quanto bene ci volete. Siete tutti meravigliosi».

E il pensiero di papà Matteo e mamma Katia, va al loro angelo, volato via troppo presto. «Nicole era la figlia che tutti i genitori avrebbero voluto: così allegra, affettuosa, dolce, solare. L’abbiamo amata così tanto e continueremo a sentirla vicino, ogni istante della nostra vita. E anche lei, con i suoi quindici anni, ci ha amato di un amore immenso, che ci dimostrava ogni attimo. Adorava il suo nonnino Massimo, di un amore così profondo che nemmeno la morte è riuscita a spezzare, volando via insieme. Vogliamo pensarli felici lassù, in paradiso. Nella sua breve esistenza la nostra Nicole ci ha fatto il dono prezioso del suo amore, che ci accompagnerà per sempre. Nonostante i suoi quindici anni, lei c’era sempre per tutti. E le manifestazioni di affetto che abbiamo ricevuto, ci hanno dimostrato quanto Nicole, fosse amata. Ci resta la consolazione di avere avuto accanto una splendida figlia, che ci ha donato attimi di immenso amore. Ciao dolce angelo».

Intanto la raccolta di fondi per aiutare la famiglia di Nicole, è arrivata ieri a quasi ventimila euro, sui diecimila dell’obiettivo che si prefiggeva. Sono state più di quattrocento le persone che hanno donato un’offerta: una immensa gara di solidarietà che ha commosso e coinvolto l’intera città. s.l.