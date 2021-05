Scuola, casi in aumento in tutta la provincia

Giuseppe Milano

Esami a parte, il mondo della scuola si appresta a correre davvero l'ultimo miglio di questo difficile anno scolastico in era Covid-19. Le lezioni si chiuderanno in Emilia-Romagna sabato 5 giugno, ma queste ultime tre settimane saranno estremamente delicate sul fronte del contenimento della pandemia.

Focolai in aumento

I casi registrati nelle scuole di Parma e provincia, di ogni ordine e grado, sono infatti in aumento negli ultimi giorni. Il bollettino dell'azienda Usl di ieri conta ben 57 scuole interessate da uno o più sezioni in quarantena dove alunni e insegnanti sono stati o saranno sottoposti a tampone. 32 sono invece i focolai segnalati, classi dove si sono registrati almeno due casi a distanza di meno di 14 giorni, ed anche in questo caso il dato è in salita rispetto ai 29 della settimana scorsa e ai 15 di quella precedente. Numeri decisamente in controtendenza rispetto all'andamento generale dove, per fortuna, le nuove positività sembrano decrescere. Ma il calo si registra, come ha confermato anche ieri l'assessore alle politiche per la salute dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini durante la visita al Pala Ponti di Moletolo, «solo nella fasce di età più elevate, sopra ai 65 anni, mentre dagli 0 ai 17 anni l'incidenza è doppia rispetto alla media regionale».

Cresce fascia 0-9 anni

Se poi si restringe il campo all'intervallo 0-9 anni i numeri sono ancora più evidenti. Da inizio epidemia sui casi totali di coronavirus il 6% era ascrivibile a questa fascia di età, negli ultimi trenta giorni invece schizza all'11,5%. Incremento non così importante ma sempre sensibile anche per la fascia di età 10-19 anni (dall'11% al 13,6%). E sul campo questo ha significato classi chiuse, screening di massa in alcuni istituti e famiglie in isolamento domestico.

Tanti prof in quarantena

Ne sanno qualcosa, ad esempio, i genitori e gli alunni della scuola primaria Bottego di via San Bruno. «In due sezioni sono stati evidenziati diversi casi con anche un docente positivo. Questo ha fatto scattare la quarantena», racconta il dirigente Gastone Demaldè. «Ho allertato tutte le famiglie della scuola perché, nel periodo della finestra di tracciamento in quelle classi, si sono avvicendati nelle sezioni interessate dieci insegnanti e tutti sono stati quindi costretti a restare a casa. Si è rischiato così lo stop delle lezioni anche in altre sezioni». Ipotesi, per ora, sventata grazie al recupero in organico di sei insegnanti, ma la situazione ovviamente resta sul filo del rasoio.

«Dopo un mese e mezzo in cui tutto era filato liscio anche da noi, purtroppo, siamo dovuti tornare a fare i conti con le quarantene», aggiunge Pier Paolo Eramo, dirigente Istituto Comprensivo Parma Centro, «ma mi auguro che la sospensione dell'attività in palestra, delle ore di canto o di musica per gli strumenti a fiato (ad esclusione dell'indirizzo musicale) e la possibilità di fare lezione il più possibile all'aperto riescano a preservare questa ultima parte di anno scolastico. Abbiano vissuto momenti peggiori, ma senza dubbio l'incremento c'è stato».

Boom tamponi a scuola

La situazione scolastica ha obbligato ovviamente ad un super lavoro anche gli uffici preposti dell'Ausl di Parma. Nella settimana compresa tra il 3 ed il 9 maggio, spiega Francesco D'Aloisio, referente scuola del dipartimento salute pubblica Ausl, «sono stati eseguiti quasi il doppio dei tamponi molecolari rispetto alla settimana precedente: 1512 tamponi molecolari, di cui 1261 in studenti e 251 in personale scolastico, di questi 54 sono risultati positivi. I focolai attivi nelle scuole nell’ultima settimana di rilevazione sono 32, per un totale di 509 da inizio anno scolastico». E, conclude Daloisio, le scuole più coinvolte «si confermano le elementari e le scuole secondarie di secondo grado», rispettivamente con il 38% ed il 26% dei casi settimanali. L'ultimo miglio di quest'anno scolastico sarà insomma da seguire con la massima attenzione.