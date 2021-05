Teresa e Gabriele, quelle emozioni «afferrate» in una canzone

Sabrina Badalotti

«Giorni compressi in una canzone, prendono vita e fan rumore...». Così cantano Teresa Folli (21 anni) e Gabriele Garlaschelli (23) nella canzone «Jet Leg» che dà il titolo al loro primo album musicale.

Le giovani voci, in breve tempo, stanno solleticando l’udito e suscitando interesse. Studentessa di Comunicazione e media contemporanei lei e studente di Scienze informatiche lui, arrivano alla realizzazione del loro primo album in modo tanto inatteso quanto spontaneo.

Come racconta Teresa, infatti, l’idea è nata sulla proposta di alcuni amici comuni che, sapendo del talento e della passione di entrambi per la musica (lei aveva già pubblicato una canzone su Spotify mentre lui, da sempre coinvolto nel mondo musicale, era tra alcuni artisti piacentini che si stavano facendo conoscere in zona) hanno suggerito di mettersi insieme per creare un album.

Seppur inaspettato - soprattutto dato che Teresa e Gabriele non si conoscevano e non si erano nemmeno mai visti - dalle prime prove svolte è parso subito evidente il grado di compatibilità ed il potenziale delle due personalità. Nell’album, composto da 7 canzoni, si sente una leggera influenza e stile variabile, dovuti al periodo differente in cui le canzoni sono state scritte. Come racconta Teresa, «ogni canzone deriva e parla della nostra vita quotidiana e di momenti ed esperienze che, in quel preciso istante, ci hanno suscitato un’emozione ed il bisogno di “afferrarla”». Quello che lega ogni brano è (da qui il titolo) l’effetto del jet lag, ovvero quella sensazione di disorientamento che ti creano alcune situazioni nella vita. Il titolo stesso, con la parola “lag” scritta con una “a” sbarrata e corretta dalla lettera “e”, vuole tramettere la sensazione di confusione.

L’album, uscito il 10 aprile su Spotify, You Tube e disponibile su qualsiasi piattaforma musicale, sta riscuotendo successo, ma Gabriele precisa: «Non lo facciamo per motivi commerciali e nemmeno per pubblicità, non è il nostro lavoro e questo non sarà mai l’obiettivo. È gratis come, secondo me, dovrebbe essere tutta la musica. Lo facciamo per vivere meglio e perché la condivisione è importante nella nostra vita».

I testi sono stati scritti da entrambi, mentre è Gabriele che si occupa, autonomamente, della produzione; materia che ha imparato da autodidatta nel tempo, da quando all’età di 13 anni si è convinto che avrebbe realizzato un album.

Non si sa cosa ha in serbo il futuro per questi due ragazzi, ciò che è certo è che saranno accompagnati dalla musica. L’aspettativa è quella di continuare e fare altri album date le tante idee e progetti in mente, sicuramente, promette Gabriele, ce ne sarà uno interamente in lingua inglese.