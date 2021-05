Un'ostetrica: «Mi hanno rubato le cartelle cliniche. Aiutatemi a ritrovarle»

Dentro quella borsa, che si trovava sull'auto che le hanno rubato, c'era tutta la sua storia clinica.

Sara ha lanciato così un appello sulla Gazzetta per cercare di recuperare almeno quei preziosi documenti. Ventisei anni, vive in centro a Parma e di professione è ostetrica in un ospedale di Firenze.

Martedì notte in piazzale Serventi, in zona parco Ducale, le hanno rubato l'auto, «una Fiat 500 ibrida nuova di colore bianco - racconta -. Nel baule tenevo molte cose, tra cui la mia borsa da ostetrica, il mio timbro ma soprattutto una cartellina con tutta la mia storia clinica (ecografie ed esami) di ben cinque interventi chirurgici di cui tre fatti nell'estate passata».

La giovane sull'automobile aveva anche una carta di credito che «utilizzavo in autostrada nei viaggi per Firenze. La notte stessa del furto - rivela Sara - è stata usata nell'autogrill San Martino Est».

L'indomani la 26enne si è recata proprio in quell'autogrill per provare a recuperare qualcosa.

«Proprio nel parcheggio dei dipendenti dell'autogrill - continua - ho trovato parte delle mie medicine. Un'altra parte, invece, l'ho ritrovata lungo la strada dietro la struttura. Chi mi ha rubato l'automobile e la carta è entrato nell'autogrill da strada Corte di Pedrignano e ha consumato all'interno».

Sara, tramite la Gazzetta, chiede a chiunque «nella campagna vicina all'autogrill, in città o in provincia verso Sorbolo, trovasse la mia cartellina clinica con tutta la mia storia medica di cinque interventi chirurgici, di contattarmi al 346-6386549». r.c.