Venus Williams è già in città

Il meglio del tennis mondiale è qui. Ed il bello è che non stiamo affatto sognando. Parma abbraccia le stelle del panorama femminile, da oggi al Tennis Club di Mariano per l’Emilia-Romagna Open, torneo Wta 250 che prende il via con il tabellone di qualificazione. Poi si entrerà nel vivo con il main draw.

E lì, saranno scintille: le protagoniste più attese, Serena e Venus Williams, che hanno accettato le wild card messe a disposizione dagli organizzatori, sono le favorite assolute della vigilia.

Per le due sorelle, in totale, trenta titoli del Grande Slam, quattro ori olimpici ed una quantità sterminata di settimane trascorse da regine incontrastate del ranking.

Non hanno alcun bisogno di presentazioni, le Williams. Capaci da sole di far schizzare il livello di un tabellone principale che, a prescindere dalla loro presenza, sarebbe comunque già di tutto rispetto.

Proverà a fare la voce grossa, a Mariano, la truppa statunitense. Non solo Serena e Venus: sulla terra rossa del circolo di Mariano annunciano battaglia pure Madison Keys e Sloane Stephens, che si sono appena affrontate agli Internazionali d’Italia dopo la finale che le vide protagoniste agli Us Open, nel 2017.

Pronte a dire la loro pure Jessica Pagula e Amanda Anisimova, insieme naturalmente al fenomeno Cori Gauff, 17 anni appena compiuti ma già numero 35 della classifica mondiale e che, in questi giorni, al Foro Italico ha dato prova della sua classe cristallina.

Spazio quindi alla croata Petra Martic, che da qualche settimana è allenata dall’ex campionessa azzurra, Francesca Schiavone, alla russa Veronika Kudermetova ed alla spagnola Sara Sorribes Tormo che, a Roma, ha eliminato Camila Giorgi. Anche la numero uno d’Italia sarà in campo a Mariano, sotto gli occhi della Capitana della Nazionale, Tathiana Garbin. Per questo Wta 250 di Parma, le altre due wild card sono state assegnate alle azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani.

Partono dalle qualificazioni, invece, Giulia Gatto-Monticone, Lucia Bronzetti, Jessica Pieri e Lisa Pigato. «Pensare di poter fare meglio di questa edizione, è praticamente impossibile» ha detto Marcello Marchesini, presidente di Mef Tennis Events, società che organizza la manifestazione, presentata ieri pomeriggio nella Sala di Rappresentanza del Municipio.

«Un torneo di questo tipo – ha evidenziato Marchesini – normalmente lo si organizza in un anno. Noi siamo riusciti a metterlo in piedi in sole quattro settimane, grazie all’appoggio delle istituzioni ed alla disponibilità del Tennis Club Parma».

Una grande vetrina per il nostro territorio, l’Emilia-Romagna Open. «È stato un processo di crescita rapido e inaspettato – ha spiegato il vicesindaco con delega allo Sport, Marco Bosi -: poco meno di un anno fa presentavamo un Atp 125 maschile e ci sembrava già di toccare il cielo con un dito. Oggi ci ritroviamo con due manifestazioni tennistiche, femminile e maschile, di caratura addirittura superiore. Sarà una straordinaria opportunità di promozione, per il territorio».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della giunta regionale: «Manifestazioni di questo livello – osserva Manghi -, in un periodo come quello che stiamo attraversando, iniettano speranza e fiducia: per l’Emilia-Romagna sono uno splendido biglietto da visita. Unico rammarico l’assenza di pubblico sulle tribune del Tc Parma. Ma questa città, e la regione tutta, grazie al tennis, saranno comunque al centro della ribalta internazionale».

Vittorio Rotolo