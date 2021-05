«Caro Draghi ti scriviamo...»: le lettere dei bambini del Canossa al premier (e anche alla regina Elisabetta)

«Caro Draghi ti scrivo perché ho molte cose di cui parlare». È proprio il presidente del Consiglio, inaspettatamente, il destinatario preferito delle lettere scritte da molti alunni delle seconde A e B della scuola elementare paritaria Maddalena di Canossa. Lettere in cui ciascuno ha riversato le proprie emozioni anche con disegni in questo particolare periodo di pandemia.

«Ognuno ha scritto una lettera vera, chiara e con un destinatario reale», spiega la maestra Filomena Piemontese, insegnante di italiano, ideatrice del progetto teso proprio a far esprimere concretamente ai bambini come hanno vissuto le restrizioni imposte dal Covid e a far prendere forma concreta alle emozioni.

L'intento era quello di dare loro l'importanza che meritano e far capire che pur se piccini essi contano davvero e che anche la loro voce conta. Gli alunni hanno preso la cosa con molta serietà e il risultato è sorprendente e spesso toccante.

Chi ha scelto Draghi gli esprime fiducia e gratitudine sollecitandolo ad aumentare le vaccinazioni ed elogiando l'impegno dei medici. Altri si rivolgono direttamente al Covid strigliandolo per tutto il male che fa, togliendo loro tante libertà come la scuola in presenza.

Una bimba si è confidata addirittura con la regina Elisabetta partecipando al suo dolore per la morte del principe Filippo. Tanti ancora hanno scritto ai genitori e ad altre persone care esprimendo la tristezza per le lontananze obbligate.

Un lavoro che dimostra quanto anche bimbi di soli sette anni seguano la realtà guardandola dal loro punto di vista con occhi attenti e limpidi di un'infanzia cui il Covid ha rubato serenità e spensieratezza.La scuola intende far pervenire a Draghi le lettere a lui indirizzate. Scegliendo «fior da fiore», ecco alcuni pensieri colti dalle letterine al premier. «Quest'anno per me la situazione è complicata e per tornare a una vita più serena le chiedo di aumentare le vaccinazioni in Italia». «Le decisioni che sta prendendo - scrive un altro - mi piacciono e ringrazio i medici per il loro impegno. Do un bacione a tutti soprattutto a Draghi; quanto vorrei aiutarli!».

«Il Covid mi ha stancato perché ci vieta di andare al parco e ci ha messo in Dad e ci ha costretto a farne di tutti i colori dalle restrizioni alla zona rossa!». «Quest'anno è molto difficile perché non posso abbracciare le persone a cui voglio bene. Ti ringrazio di aver riaperto le scuole perché mi sentivo molto sola. Ho visto molta gente non rispettare i tuoi decreti e mi sono molto arrabbiata». Un'altra: «Ho notato che si sta esagerando con questo Covid quindi ti chiedo di togliere qualche regola per far sentire i bambini più liberi. So che lo farai e mi fiderò sempre di te».

A.O.