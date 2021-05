Coprifuoco violato: in centinaia per le strade dopo le 22

È stato un sabato all'insegna dell'ordinato «pienone» nel centro della città. Complice il tempo, non particolarmente caldo ma comunque clemente e senza pioggia, i parmigiani ieri già dal mattino, si sono riversati a migliaia nelle strade e nei borghi, anche perché in questo weekend tutti i centri commerciali erano chiusi.

Tavolini esterni pieni

Al mattino molta gente ha affollato, anche se in modo ordinato, sia il mercato in Ghiaia che in quello dei produttori ortofrutticoli a fianco dell'Annunciata. Code ordinate erano visibili anche davanti a musei e monumenti, finalmente tornati visitabili anche se su prenotazioni.

Ma a fare il pienone, dopo il venerdì «bagnato» che aveva in parte smorzato gli entusiasmi, sono stati i tavolini di bar, trattorie e ristoranti. A mezzogiorno, orario di pranzo e aperitivo, ovunque si poteva a vista registrare il «tutto esaurito» e chi non aveva prenotato faticava a trovare un posto per sedersi, condizione obbligatoria per poter consumare. Pochi, comunque, gli assembramenti, anche se molte erano le persone a passeggio, soprattutto in via Farini e via Cavour, le due strade più gettonate.

Pomeriggio da pre-Covid

Nel pomeriggio poi la visione della città era quella di un sabato pomeriggio da pre-Covid. Unici segnali della pandemia erano le mascherine, indossate dalla stragrande maggioranza delle persone in modo corretto, e le code davanti ai negozi in attesa della possibilità di entrare. Anche sul prato di piazza della Pace, anche se il terreno era ancora umido dopo gli acquazzoni di venerdì, molti erano i giovani seduti a gruppetti. Alla sera, poi, nuovo «pienone» per l'aperitivo, rigorosamente servito ai tavoli esterni (poche le persone con bottiglie «da asporto») e qualche posto libero, invece, per la cena, vista la temperatura ancora fresca.

g.l.z.