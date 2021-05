Don Bellè, il chimico che ha scelto il seminario

Ha 34 anni, è originario di Verona e insegna religione all'istituto Bocchialini. Don Enrico Bellè ieri pomeriggio è stato ordinato prete dal vescovo Enrico Solmi. La celebrazione - avvenuta nella solennità dell'Ascensione – è stata trasmessa in diretta da 12 Tv Parma: la replica andrà in onda oggi alle 8,30. L'ordinazione di don Bellè arriva a un anno di distanza da quella di don Marco Cosenza (27 giugno 2020).

Don Bellè vive a Parma dal 2005, dove si è trasferito per gli studi universitari conseguendo la laurea in Chimica Fisica. Entrato in seminario nel 2014, dopo aver compiuto l'esperienza di educatore all'istituto San Benedetto, ha prestato servizio in Cattedrale e dallo scorso anno si occupa della pastorale vocazionale del seminario, insegna religione cattolica all'istituto Bocchialini e ha accompagnato il gruppo giovani dell'Azione Cattolica. «Il servizio di pastorale vocazionale – racconta - mi ha visto impegnato in più parrocchie, dove ho sempre trovato una grande accoglienza e sensibilità».

Positiva anche l'esperienza di insegnante. «Mi occupo di quattro classi. Si tratta di un servizio molto bello, reso ancor più impegnativo dall'emergenza Covid. Ho incontrato una grande accoglienza da parte della scuola. Ho la fortuna di avere dei ragazzi in gamba, che hanno saputo affrontare le tante difficoltà di questo periodo». Parlando poi dell'esperienza nell'Azione Cattolica spiega: «Ho vissuto pienamente il mio ruolo».

Don Bellè celebrerà la sua prima messa oggi alle 11 in Steccata e una seconda messa al suo paese d'origine, Sanguinetto, sabato 22 maggio alle 18,30.

Il vescovo Solmi nell'omelia si è rivolto a don Bellè invitandolo a seguire l'esempio di Gesù Buon Pastore. «Il pastore unisce il gregge – ha affermato -: cerca chi si disperde, non si chiude nel suo ovile e si lascia a sua volta guidare». Il prete offre il proprio servizio alla Chiesa, ma anche alla città. «Fa la differenza il fatto che in un paese o in un quartiere ci sia un prete che sta sulla stessa barca di tutti». E ha aggiunto: «Carissimo don Enrico accogli il dono dell'ordinazione presbiterale, è amore unico, di predilezione del Signore per te, per la tua famiglia, per tutti».

Luca Molinari