Rissa in pieno giorno in viale Matteotti: auto in fuga e un ferito a terra

Aggressione ieri nel primo pomeriggio in viale Matteotti: uno dei coinvolti è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della città termale, attorno alle 14 tre persone, pare due contro una, si sono affrontate in viale Matteotti a calci e pugni fino a quando a rimanere a terra è stato un extracomunitario di 35 anni. Gli altri due si sarebbero dileguati a tutta velocità a bordo di una macchina di colore scuro.

Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno allertato immediatamente la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza dell'Assistenza pubblica di Salsomaggiore, l'Automedica da Fidenza e, in considerazione delle condizioni del 35enne che all'inizio erano apparse molto gravi, anche l'elisoccorso che si è alzato in volo dall'ospedale Maggiore di Parma per atterrare allo stadio comunale «Francani» dove il ferito è stato trasportato in ambulanza.

Al 35enne, le cui condizioni sono apparse in un primo momento critiche, sono state prestate le prime cure, poi i sanitari ne hanno disposto il trasferimento, a bordo di un'ambulanza dell'Ap salsese, all'ospedale Maggiore della città ducale dove è stato ricoverato in gravi condizioni ma sembra non in pericolo di vita. Ieri pomeriggio alcuni testimoni sarebbero stati sentiti in caserma. Per cercare di fare luce sull'episodio e rintracciare l'autovettura a bordo della quale sono stati visti fuggire gli aggressori, i militari si avvarranno anche delle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

