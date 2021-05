Seconda dose ai docenti, le scuole rischiano lo stop

Lo scorso 23 febbraio era scattata la prima chiamata. Il vaccino, per quasi tutti, fu Astrazeneca e l'adesione altissima, tra le più importanti fra le categorie interessate dalla campagna. Ora l'iter si ripete per la dose di richiamo. Dalla prossima settimana i medici di medicina generale saranno infatti impegnati nella somministrazione della seconda fiala per il personale scolastico, la dose che chiuderà la partita per circa dodicimila persone in tutto.

Un passaggio importante che si preannuncia però anche molto complicato. Il rischio, confermato da gran parte dei dirigenti scolastici, è infatti quello che nelle prossime tre settimane non sia possibile riuscire a coprire interamente l'orario settimanale di lezione. In sintesi, possibile anche uno o più giorni di stop per mancanza di insegnanti.

Una difficoltà che riguarderà l'intero mondo dell'istruzione, dagli asili nido sino alle superiori, come conferma l'assessore ai servizi educativi del comune di Parma Ines Seletti. «La vaccinazione del personale, non nascondiamolo, sarà un problema enorme nei prossimi giorni», è la sua prima considerazione, «le assenze saranno difficili da sostituire e nelle peggiori delle ipotesi dovremo anche chiudere qualche sezione». Impossibile infatti programmare perché, «in primis, le chiamate dei medici arrivano con pochi giorni, anche poche ore. di preavviso. Secondo perché la reazione al vaccino non è prevedibile», cioè impossibile prevedere se alla iniezione seguiranno giorni di malattia. «Ma sapevamo che sarebbe andata così», sottolinea l'assessora, «ed è un disagio che, anche in occasione della prima dose, avevamo condiviso con le famiglie. È l'unica via per poter garantire la sicurezza dei bambini e dello stesso personale».

La situazione diventa ancora più complessa per chi deve fare i conti con quarantene o positività. «Si naviga letteralmente a vista», commenta Gastone Demaldè, dirigente dell'Istituto Comprensivo Puccini, «speriamo di non dover fermare l'attività ma non nascondo che l'ipotesi c'è». Ma c'è anche chi sta vivendo questo periodo con più serenità come Barbara Clemenza Melita, dirigente scolastico Fratelli Bandiera. «I docenti sono riusciti autonomamente ad organizzarsi fra loro e scaglioneranno le vaccinazioni. Devo ringraziarli perché hanno dimostrato grande sensibilità ed attenzione». Ma si tratta purtroppo di un caso veramente eccezionale. Vista la campagna vaccinale per molti insegnanti la chiamata per la seconda dose è ancora sconosciuta.

Giuseppe Milano