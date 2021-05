Tenisci: «Il nuovo corso del Teatro delle Briciole»

Giuliano Maria Tenisci è il nuovo direttore artistico del Teatro delle Briciole/Solares Fondazione delle Arti.

Al cuore teatrale di Parma giunge dalla Francia, dove guidava il centro di ricerca Espace Marcel Carné a Sain-Michel sur Orge nella regione parigina e, prima, il Teatro di Vienne nei pressi di Lione. Abruzzese di Ortona, nato a Roma, cittadino francese, si è formato artisticamente come attore all’Accademia Silvio D’Amico, allievo di Andrea Camilleri e Luca Ronconi. Da sempre convinto della forza inclusiva del teatro a partire dai giovani, sta organizzando la direzione secondo il metodo di stampo francese: un approccio che, a ben guardare, riporta alle radici del Teatro delle Briciole. Fondato nel 1976, primo in Italia a dar vita ad un centro stabile di produzione, programmazione e ricerca di teatro ragazzi e giovani, è oggi uno dei più importanti a livello internazionale. Con la nomina del 22 aprile scorso, Tenisci assume un ruolo cruciale nel tessuto teatrale cittadino, a seguito del lungo e travagliato periodo di avvicendamento nella gestione del Teatro delle Briciole.

Direttore, come sta affrontando la fase di transizione?

«Iniziando, in un primo tempo come consulente, a riallacciare, con molta umiltà, i lembi un pochino strappati di questo meraviglioso Teatro, ricucendoli sia all’interno, dove ho trovato grande disponibilità, che verso l’esterno, annodando collaborazioni con centri omologhi del settore teatro ragazzi, realtà produttive regionali e nazionali, anche in vista della circuitazione all’estero. Dopo tanti anni in Francia, diventatone anche cittadino, sono felice di tornare in Italia per un ricongiungimento familiare. Il mio approccio per Teatro delle Briciole di Solares Fondazione delle Arti sarà inclusivo. Porterò questa “touche”: in Francia la direzione è generalmente meno impostata sulla gerarchia, spesso infatti al direttore artistico è affiancato un collettivo di artisti associati. Nel caso delle Briciole, di cui ho ben presente la storia fin dalle connessioni con Gigi Dall’Aglio, con la compagnia del Collettivo, ancor prima con il teatro dei burattini di Otello Sarzi, citando anche “La materia e il suo doppio” di Letizia Quintavalla, importantissimo testo di riferimento, la spiego con la metafora di un albero. Dunque: le radici sono Maurizio Bercini e Marina Allegri, tra i fondatori del Teatro delle Briciole; la Compagnia Rodisio, di Manuela Capece e Davide Doro, formatisi qui, va vista come il fusto; Il Mulino di Amleto, compagnia costituitasi nella Scuola del Teatro Stabile di Torino, allievi di Ronconi, rappresenta i rami. Si tratta di tre realtà artistiche, già associate per il 2021, che inseriremo nel progetto triennale».

Una definizione della sua direzione artistica?

«A vocazione nazionale ed internazionale ma profondamente radicata nel territorio di Parma e provincia, connessa alle realtà sociali, al mondo dell’Università e della formazione, agli altri teatri e compagnie».

E’ in fase di definizione la Stagione estiva, verrà presentata a giugno. Prima ci sono altri tre momenti importanti al Teatro al Parco. Di cosa si tratta?

«Saranno spettacoli di repertorio e nuove produzioni e coproduzioni delle tre compagnie cardine. Marina Allegri (testo) e Maurizio Bercini (regista e interprete con Fulvio Redeghieri) presenteranno il 22 maggio “Cide”, una nostra produzione, in collaborazione con l’Istituto Alcide Cervi e Caracò Teatro, dedicata ai bambini dagli 8 anni e a tutti. Il 4 giugno andrà in scena “Ode alla vita”, di e con Manuela Capece e Davide Doro, un progetto della Compagnia Rodisio in collaborazione con Unicorn Theatre, Espace 600 e Centre d’Animation de la Cité, per bambini dai 3 ai 7 anni. Per un pubblico di giovani e adulti, il 15 e 16 giugno sarà invece la volta di “Festen. Il gioco della verità” di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov & Bo Hr Hansen, produzione di Tpe - Teatro Piemonte Europa e Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti in collaborazione con Il Mulino di Amleto».

Un esempio dei suoi progetti teatrali inclusivi in Francia?

«In un quartiere popolare multietnico, una Compagnia di danza contemporanea, dopo una residenza di due mesi, esibendosi nella piazza centrale del quartiere coinvolse gli abitanti, i commercianti, gli impiegati della posta, l’Imam della moschea, le infermiere, i ragazzi delle consegne a domicilio. Fu straordinario. L’ultima serata culminò in una grande festa dove ciascuno portò il cibo della propria tradizione».

Ha in mente iniziative simili per Parma?

«Certo, appena sarà possibile organizzarle».

Claudia Olimpia Rossi