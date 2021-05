Terremoto in giunta: l'assessore Compiani si dimette. I motivi? Top secret

«Terremoto» in giunta. L'assessore allo Sport Stefano Compiani ha rassegnato le sue dimissioni dalla giunta guidata dal sindaco Filippo Fritelli.

Al momento non si conoscono i motivi della decisione clamorosa. Sia il diretto interessato che il sindaco hanno preferito non rilasciare dichiarazioni in merito.

Nei prossimi giorni verrà protocollata in Comune la lettera in cui Compiani ufficializzerà la sua decisione. La decisione potrebbe essere stata dettata dalla questione della costruzione del nuovo centro sportivo polivalente Bertanella che aveva suscitato polemiche in consiglio comunale fra le fila dell'opposizione, ed era stato oggetto di un parere della Corte dei Conti richiesto dai Revisori dei Conti del Comune.

Sulla delibera di partenariato pubblico-privato per la sua costruzione, era giunto nei mesi scorsi il parere di legittimità contrario del segretario generale del Comune mentre i Revisori dei conti avevano espresso parere favorevole subordinandolo alla richiesta di approfondimenti da parte dell'organo di controllo dello Stato.

Tra i nodi da sciogliere la scelta sul finanziamento del progetto che il Comune ha deciso di affidare alla forma del partenariato pubblico-privato in luogo del tradizionale appalto pubblico.

Vicenda che non si sarebbe ancora chiarita. Stefano Compiani oltre alla delega allo Sport, aveva quelle alla Gestione impianti sportivi e rapporti con Sogis, e le Politiche giovanili.

Era stato eletto consigliere comunale nel 2018 nella lista civica «Siamo Salso» a sostegno della ricandidatura di Fritelli.

Era entrato poi in giunta, come pure Pasquale Gerace, anche lui in lista con «Siamo Salso», quest' ultimo con la delega alla Cultura.

In consiglio comunale «Siamo Salso», rappresentata dai consiglieri Devid Cattani e Clara Tanzillo, è poi confluita nel gruppo unico di maggioranza «Pd -Siamo Salso».

r.c.