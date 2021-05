«Tiratardi» del sabato, prevale la linea soft

Sull'eventuale slittamento dell'orario del coprifuoco dovrebbe decidere oggi a livello nazionale la «cabina di regia» del Governo e si dà quasi per scontata una proroga almeno alle 23 dell'orario di rientro nelle proprie abitazioni.

Centro, folla dopo le 22

Di fatto, però, a giudicare da quello che si è potuto vedere sabato sera nel pieno centro della città, è una misura che, a differenza di quanto avveniva al tempo della zona rossa, non viene più vissuta come uno «spauracchio» dalle persone. A marzo, infatti, poco prima delle 22 c'era una vera e propria corsa al rientro e nel giro di un quarto d'ora la città era svuotata e i pochi ritardatari senza apparente giustificazione venivano subito controllati dalle forze dell'ordine presenti ovunque in modo massiccio e ben visibile. Sabato sera, invece, complice la serata con temperatura gradevole, tre quarti d'ora dopo l'orario delle 22 c'erano ancora centinaia di persone che stazionavano in particolare in via Garibaldi nella zona davanti al Regio e in piazza della Pace. Non c'erano problemi di ordine pubblico, visto che il ritrovo era tranquillo e, data la chiusura dei locali (tutti a serrande abbassate rigorosamente entro le 22 anche nelle zone più affollate) non erano visibili neppure consumi di alcolici. Ma la presenza di persone era davvero massiccia, tanto che in via Melloni e nel primo tratto di via Garibaldi verso via Bodoni le auto dovevano procedere a passo d'uomo.

Via Farini, gente in strada

Esemplare anche il caso di via Farini. A fronte di bar e ristoranti tutti chiusi e a luci spente e con una Piazza Garibaldi deserta, alle 22,30 nella strada della movida erano ancora tantissime le persone che stazionavano a piccoli gruppetti intente a chiacchierare con tranquillità. Diversa la situazione nel resto del centro, a partire da via Cavour, dove le persone erano poche e in transito.

Traffico sui viali

Se in centro c'erano molte persone, sui viali della circonvallazione colpiva il traffico di auto, ancora intenso almeno fino alle 23. Anche in questo caso con una rilevante differenza rispetto ai tempi della zona rossa, quando le auto in circolazione dopo le 22 erano davvero rare.

Controlli e sanzioni

Per controllare e favorire il ritorno a casa delle persone rimaste in giro dopo l'orario consentito sono intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine che hanno, già con la loro presenza, spinto molti a rientrare. Mentre in alcuni casi si è reso necessario un intervento più incisivo.

«In effetti ci sono stati assembramenti anche notevoli - conferma il prefetto Antonio Garufi. - Alcune persone sono state identificate e per loro potrebbero scattare le sanzioni. In linea di massima, tuttavia, si è svolto un servizio corretto e intelligente che ha privilegiato il convincimento e il dialogo. Con le forze disponibili, già sottoposte ad una lunga serie di attività, un atteggiamento più duro contro chi si attardava avrebbe potuto provocare reazioni preoccupanti. E quindi si è operato con il massimo buonsenso ed equilibrio. E quello che conta è che entro le 23 il problema era risolto. Resta però valido l'appello per tutti: non servono più controlli ma il rispetto delle regole. Perché l'emergenza non è ancora finita».

r.c.