Addio a Masala, barista gentile e virtuoso dell'armonica

Bedonia Sabato scorso dopo lunga malattia è scomparso Antonio Mario Masala, il barista cordiale e gentile e soprattutto il virtuoso dell'armonica con cui da sempre aveva animato feste e manifestazioni della Valtaro e della Valceno.

Una delle figure più emblematiche di Bedonia e del territorio che la circonda conosciuto ed amato da giovani, anziani, un personaggio disponibile, attento capace di gestire con responsabilità la sua attività.

Il barista venuto da lontano era nato alla Maddalena nel 1938 e in giovane età lasciò la sua adorata isola per intraprendere il lavoro di barman negli alberghi delle più note località turistiche come Livigno, St-Moritz, Cortina, Bordeaux poi Ravenna e Misurina dove nel 1966 conobbe la sua futura moglie Giuliana.

Nel 1972 si trasferì definitivamente a Bedonia e dopo un periodo di lavoro nell'azienda Edilcuoghi di Borio realizzò il suo sogno aprendo nel 1979 in via Garibaldi, nel centro storico del paese, il bar Masala con annessa edicola e degustazioni varie. Un'attività che gestì con passione per ben 40 anni, fino a quando avvertì i primi segnali di una lunga malattia.

Di lui si ricorderanno la professionalità, la generosità, e l'allegria. Le sue passioni erano la musica ed in particolare l'armonica con la quale intratteneva i clienti e in estate partecipava alle rassegne musicali.

La sua grande altra passione era il calcio e la sua squadra del cuore il Torino della quale seguiva ogni vicissitudine. «Mario per noi bedoniesi è sempre stato il barista gentile, sempre a modo, disposto ad ascoltare tutti - ha commentato il sindaco Gianpaolo Serpagli -. Un sardo orgoglioso delle sue origini che ha saputo amare la nostra comunità ed insieme alla moglie Giuliana hanno condotto per una generazione un locale storico di Bedonia. Con la sua armonica ha allietato tante serate portando ovunque allegria e serenità. Tutta la cittadinanza è vicina ai figli Alessandro collaboratore del Comune e Paolo presidente degli Alpini».

Oggi pomeriggio alle 15 l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino di Bedonia. Mario lascia la moglie Giuliana, il figlio Alessandro con Manuela e Paolo con Katia e gli adorati nipoti Edoardo e Sebastiano.

Giorgio Camisa