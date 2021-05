Case Sottane, il borgo in rovina da far rifiorire

DAL NOSTRO INVIATO

Roberto Longoni

Case Sottane (Borgotaro) I muri hanno lo spessore antico della pietra, finestre e porte la sottigliezza precaria della modernità: fogli di plastica e un fragile compensato. Fratello Vento entra da dove vuole e per uscire ha solo l'imbarazzo della scelta. Un po' per la sua compagnia, un po' per la luce ovattata filtrata dal cellophane, nella casa cantiere ci si sente come in viaggio in una nuvola. Nemmeno il fuoco acceso nel caminetto, sotto una statuetta della Vergine, riporta i pensieri a livello del suolo. «Quattro case saranno ristrutturate per l'ospitalità turistica, là realizzeremo il salone per l'accoglienza comune, là il negozietto con i prodotti. Ci saranno due appartamenti residenziali: sei famiglie sono pronte a stabilirsi qui - annuncia Giovanni Codeluppi -. Vivremo del lavoro della terra, aiuteremo persone in difficoltà: vivere in questo contesto rappresenta già una terapia». Sogni, progetti? Dov'è il confine? «Fidatevi dei vostri sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l'eternità» è vergato con il gesso sull'architrave del caminetto. Il crepitio delle fiamme sembra dare voce ai versi di Khalil Gibran. Sogni in corso, lavori in corso a Case Sottane, frazione sperduta oltre Porcigatone, a sua volta sperduto lembo montano di Borgotaro. Da qui il Pelpi appare vicino come in pochi altri luoghi, mentre il Penna sullo sfondo biancheggia di ultime nevi. Sorelle Cime. Una Shangri-La dell'Appennino, Case Sottane, bella e nascosta, troppo a lungo sottratta all'uomo. Non ci arrivi per caso: una svolta a sinistra all'altezza di un'edicola votiva sulla strada per Bardi, un'altra svolta, la discesa sempre più stretta, lo sfioro di una casa isolata al cui angolo spunta un accenno di torretta con tanto di feritoie, l'incontro con la Panda con la giovane coppia venuta a zappare l'orto lontano da casa che quasi obbliga alla sosta, al saluto e alla domanda. «Giovanni Codeluppi? È giù, oltre il cancello». Non si può sbagliare.

Contadino sotto il Cielo

Oltre il cancello la strada prosegue sterrata, tra filari di querciole. Altrove sono platani o cipressi, ma a 700 e passa metri di quota la selezione naturale sfratta le raffinatezze. Tutto qui ha la forza (e il fascino) della quercia e della pietra. Di pietra sono anche i sogni: nove edifici di sasso più stalla e barchessa, con 200 ettari tra boschi e prati e un laghetto popolato di rari tritoni. Chiedetelo a Codeluppi, 58 anni, sposo di Alessandra Zerbini, due volte padre e tre volte nonno. Per 15 anni è stato serigrafo, prima di essere folgorato dalla terra. Sarà pure bassa, ma c'è chi ci vede il cielo, anche quello con la c maiuscola. Codeluppi si è fatto contadino: lo testimoniano le sue mani, mentre voce e occhi sono racconti di umanità e spiritualità. Anch'esse da coltivare. Volontario della Casa della Carità di Gaiano, lui lo ha fatto, con Alessandra al fianco, negli ultimi 25 anni, dedicandosi anima e corpo (non è un modo di dire) alla fattoria sociale Terra e Sole, nella sua Collecchio, dove produce e vende frutta e ortaggi biologici e aiuta persone alle prese con disagio sociale o deficit psichico. «Ora seguiamo quindici ragazzi dai 20 ai 45 anni - spiega -. Ci preoccupiamo delle relazioni, crediamo nell'accoglienza e nella positività». I frutti si vedono, in tutti i sensi.

Ora et labora

Per una dozzina d'anni Codeluppi ha guardato oltre i campi della sua terra quotidiana e oltre il tramonto del sole. Era in cerca di un luogo nel quale non condividere solo il giorno, prima che ognuno tornasse a casa propria la sera. «Volevamo creare una vera comunità rurale sul modello delle case della Carità e del monastero piemontese di Bose: lavoro, formazione, preghiera, nessuno che possiede nulla». Un luogo d'accoglienza cristiana, ma aperto a ogni credo. Curarsi, crescere, far crescere il «noi» attorno a sé. Qui entra in scena Case Sottane, un borgo le cui pietre riportano croci celtiche del 1300. Da allora fino agli anni '50 del secolo scorso, da queste parti non dev'essere cambiato gran che. L'acqua (sorella Acqua, abbondante nel sottosuolo) era pescata dal pozzo, il pane cotto nel forno comune da nove-dieci famiglie. Niente luce né gas: tolti i rari acquisti a Borgotaro, si viveva dei frutti dei campi e dei boschi, del pollaio, della stalla e della porcilaia: autarchia appenninica in versione ancora più rigorosa. Sorella Fame. Durante la guerra, gli echi dell'eccidio di Strela dovettero arrivare a queste case, ma i tedeschi di persona forse non vennero mai. Era destino che a svuotare il borgo non fossero le bombe, ma il boom della pace. Gli abitanti strappati ai monti come da una piena: la corsa alla città e al conquistato benessere. Le case divennero sottane non più perché sotto Porcigatone, ma perché sommerse dai rovi.

Il riscatto dall'oblio

Il primo a riscoprirle fu un avvocato mantovano: venuto a caccia di lepri e pernici, fu lui preda del luogo. Acquistò il borgo, demolì e ricostruì gli edifici in rovina, restaurò gli altri. Ma morì lasciandosi dietro un cantiere ancora aperto. Per le antiche dimore presto sarebbe tornato il tempo dei rovi. La svolta, nel 2016, quando il borgo fu riscoperto grazie a una guida ambientale. Guido Sardella, coordinatore del Wwf per la Riserva regionale dei Ghirardi di Borgotaro, portò a Case Sottane il fondatore di Terra e Sole. Codeluppi camminò tra i muri costruiti sul promontorio di prati affacciati in piena luce sulla valle dell'Ingegna, perse lo sguardo tra i crinali azzurri tutt'attorno, si fece invadere e avvolgere dall'aria di quassù. «Questo era il luogo per andare oltre, pensai». Chiunque arrivi in questo angolo dimenticato dal mondo (benedetto oblio) se ne innamora. Toccò anche a lui. Non partiva da zero, Codeluppi: con Terra e Sole aveva seminato e curato qualcosa di importante. A fine anno, con Sardella e altri amici, fondò l'associazione di promozione sociale e culturale Case Sottane.

«Sono amico di Giovanni da un paio di decenni, da quando ero assessore provinciale all'Agricoltura con Andrea Borri - ricorda Albino Ivardi Ganapini, per 35 anni braccio destro di Pietro Barilla -. Conosco e apprezzo lo spirito di volontariato con cui segue i ragazzi disabili e la sua passione per il lavoro nei campi. È la persona giusta per realizzare un progetto tanto ambizioso». Non solo per la necessità di dotare le case del borgo di pavimenti, infissi, impianti idraulici ed elettrici. «Case Sottane sarebbe un esempio per tante realtà - prosegue il fondatore e presidente onorario della Scuola internazionale di cucina di Colorno -. Agricoltura, socialità, trasformazione dei prodotti della terra, turismo sostenibile: sono tanti i temi in gioco in questa partita».

«Kalòs kai agathòs»

E sono tanti gli amici portati da Ganapini a scoprire questa bella addormentata di pietra sul letto della natura. Tutti entusiasti. Dal rettore Paolo Andrei a Giampaolo Dallara che ha voluto finanziare lo studio di fattibilità del progetto realizzato dal professor Giancarlo Canali e dal Vsafe dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Lo studio Gaf comunicazione di Cristiano Bonassera e Andrea Gatti ha creato un marchio per il borgo; Corrado Beldì, presidente della Leca di Rubbiano e vicepresidente di Confindustria Emilia-Romagna, si è impegnato a donare il materiale per il completamento dei pavimenti, la Cotto d'Este di Sassuolo a fornire a prezzo di favore i 1.600 metri quadrati di piastrelle del loro rivestimento finale. L'architetto Piercarlo Bontempi, padre del Labirinto e a sua volta tra i fondatori dell'associazione, ha visto nell'iniziativa di Codeluppi «un progetto di notevole rilievo» e in Case Sottane gli elementi di una nuova sfida. «Mentre alla Masone si trattava di costruire con particolari criteri estetici un complesso nuovo in una pianura incontaminata, Case Sottane è già un luogo bello ed edificato: qui, oltre ai canoni estetici, va tenuta presente la vivibilità di chi verrà a lavorarci e abitarci. Dev'essere il luogo del kalòs kai agathòs degli antichi Greci».

Promesse di aiuto

Diego Rossi, presidente della Provincia e sindaco di Borgotaro (sua madre è nata a Case Ghirardi, a breve distanza) assicura il sostegno dell'amministrazione. «Grazie a fondi europei, comunali e privati - ricorda - sei anni fa abbiamo reso di nuovo percorribile la strada». Anche Barbara Lori promette pieno appoggio. «Sono pronta a garantire - dice l'assessora a Montagna, parchi e forestazione - il massimo impegno per promuovere anche in Regione il valore di un'iniziativa che s'inserisce nell'ottica del ripopolamento di aree che possono trasformarsi in risorse in chiave economica, turistica e sociale». Forse si tratta solo di trovare la formula giusta, per contare su un intervento pubblico concreto. Finora non c'è stato, magari anche per i tanti obiettivi dell'associazione. L'eclettismo dovrebbe essere una marcia in più, ma il sovrapporsi di responsabilità e uffici di riferimento può diventare un ostacolo. Un po' di elasticità potrebbe fare miracoli.

«Recuperare i valori»

«Serve una grande condivisione affinché un progetto di questo valore abbia successo - sottolinea Gabriele Ferrari, figlio di queste terre alte e presidente del Laboratorio per la valorizzazione dell'Appennino parmense -. Serve l'intelligenza di investire sulla presenza umana, e questo momento, caratterizzato dalla ricerca di nuovi spazi e nuovi modi di vivere in risposta a paure e limiti imposti dalla pandemia, può favorire una svolta. Si tratta di recuperare la cultura e la qualità dei rapporti umani. I borghi in montagna sono anche presidi sociali». Presidi di memoria: le loro pietre sono pagine di diario di un mondo intagliato nella povertà ma anche intriso di altruismo. «La comunità in sé - sorride Codeluppi - ha grandi principi intrinsechi da sempre: vanno riscoperti. Bisogna riabbracciare i valori delle antiche comunità. La solidarietà, il rispetto del più debole, la spiritualità, l'armonia con la natura...». Mentre parla, fratello Sole accende i fogli di cellophane esposti a sud, fratello Vento bussa più forte alla porta posticcia. Entrate e dite la vostra: sarete ascoltati.