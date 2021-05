Caterina incanta la Russia: a San Pietroburgo hanno voluto i suoi disegni per illustrare una favola di Tolstoj

CollecchioDa Parma alla Russia, disegnando una favola di Tolstoj. L'illustratrice collecchiese Caterina De Nisco, 30 anni appena compiuti, ha festeggiato il suo compleanno con un'importante soddisfazione: la stampa dell'edizione russa del suo volume illustrato «La bambina dei funghi», di Lev Tolstoj.

Il libro è stato fortemente voluto dagli enti promotori della «residenza artistica» che Caterina ha svolto lo scorso autunno a San Pietroburgo: Alexey Lebedev, presidente dell'Innopraktika and Russian Season School, e Semyon Mikailoskij, direttore dell'Accademia di Belle Arti Repin di San Pietroburgo. Pubblicata in edizione d'arte limitata da Silva Editore di Parma, la storia si apre con la prefazione scritta dal pronipote dello stesso Lev Tolstoj e si chiude con la postfazione della vicedirettrice generale di Innopraktika, Natalia Popova, e del direttore dell'ente Russian Season, Alexej Lebedev. «Tutto è successo all'inizio della mia residenza artistica in Russia, ottenuta grazie all'Accademia di Belle Arti di Carrara, dove sto ultimando il biennio specialistico di Grafica d'Arte. Durante la fase iniziale di presentazione del portfolio ho presentato le illustrazioni di quella storia del grande scrittore russo, realizzate qualche anno fa come prova finale per il master di Illustrazione per l'editoria Ars in Fabula dell'Accademia di Macerata. Ne sono rimasti affascinati e mi hanno subito chiesto se potevano pubblicarle».

I disegni di Caterina sono poetici ed essenziali, contrassegnati da un segno pulito, rigorosamente a china nera, nessuna bozza preparatoria a matita, spesso nessun colore. «Ho iniziato a usare il rapidograph per il disegno geometrico al Liceo Toschi di Parma: un'esperienza che ricordo sempre con grande piacere. Adoravo il suo tratto e l'immediatezza del suo utilizzo, che mi permetteva di cogliere istantaneamente le idee che avevo in testa». Durante gli anni del corso di laurea in Beni Culturali, a Siena, Caterina disegna tantissimo, specie su piccoli quaderni, come taccuini da viaggio, spazi immacolati su cui cattura quello che vede, sente, immagina. «Non sapevo ancora di voler diventare illustratrice di mestiere, ma sentivo di non poter rinunciare a questa bellissima passione».

La creatività trova libera espressione nel corso dei suoi viaggi: dall'esperienza Erasmus in Catalogna, a Tarragona, dove tiene la sua prima mostra personale organizzata dall'Universitat Rovira i Virgili, al soggiorno semestrale in Messico, dove partecipa a un progetto artistico-educativo per i bambini. «Il Messico è un Paese di contraddizioni, ma è anche una terra straordinaria, un vortice di suoni, odori, colori. Le persone sono ospitali, ti trattano da subito come un amico vero. Ho cercato di catturare tutto, di quel periodo. Un giorno vidi una signora molto anziana che utilizzava i rami di un gigantesco albero per appendere le stoviglie. Non avevo penna e carta con me, così ho disegnato la scena ore dopo a casa, basandomi sul ricordo e su quello che, forse, avevo solo sognato. Succede sempre così e mi piace chiamare questa operazione "foto mentale"».

Oggi Caterina, che vive tra Collecchio e Giucano (Carrara), ha alle spalle numerose mostre importanti e durature collaborazioni con enti come la Biblioteca Civica di Parma e l'Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Reggio Emilia), per cui ha realizzato video animati. Da anni organizza laboratori di arte e di tecniche artigianali, come la rilegatura e la serigrafia, e conduce laboratori espressivi con utenti psichiatrici, minori, e i per detenuti del carcere di Parma: «Un'ora e mezzo la settimana, nell'arte trovano un mezzo di sfogo, di espressione. I ricordi, le visioni, le sensazioni, arrivano sul foglio con una spontaneità e una forza sincera, senza filtri. Fornisco qualche consiglio sulla tecnica, ma poi mi limito ad osservare e disegnare con loro. Per loro, come per me, la creatività è prima di tutto una ricerca interiore».

Tra i progetti futuri, un'altra residenza artistica, questa volta in Catalogna, e altri progetti editoriali alle porte.

Michele Alinovi