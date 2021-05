Il giudice gli taglia oltre metà del debito

Come nelle sabbie mobili. Più si muoveva per cercare di uscire dai debiti, e più ci sprofondava. Tanto da restarci dentro fino al collo. Senza molte speranze: non è certo con una magra pensione che si può sperare di uscire dalle sabbie mobili. In aiuto del parrucchiere 66enne è intervenuta la legge sul sovrindebitamento impugnata per lui dagli avvocati Claudio Defilippi e Franco Varesi. E la sentenza è corrisposta a un colpo di scure: il debito è stato ridotto del 52 per cento dal giudice.

La legge in questione è stata promulgata nel 2012, quando prima ancora di qualsiasi pandemia i morsi della crisi erano già feroci. Ed è dedicata alle situazioni di «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni». Sono serviti mesi al 66enne e ai suoi difensori per raccogliere i documenti da presentare in tribunale per accedere al piano del consumatore. Dimostrando innanzitutto di non aver mai fatto ricorso agli strumenti concessi dalla legge in questione nei cinque anni precedenti.

Nella famiglia del pensionato le cose presero una brutta piega quando la moglie dovette chiudere la propria attività di parrucchiera. Mancò una fonte di reddito, e l'uomo dovette accendere un primo finanziamento per l'acquisto di un'auto (pwer 381 euro al mese) e un secondo (con la formula della cessione del quinto, per 248 euro, in favore di un istituto di credito) per poter condurre una vita dignitosa. La speranza in tempi migliori doveva presto fare i conti con una realtà sempre più grigia. Con 611 euro al mese, infatti, il 66enne si è trovato a dover provvedere alle esigenze proprie e della moglie e della figlia ancora minorenne.

Alla fine, l'uomo si è trovato debitore anche verso l'Agenzia delle entrate per il mancato pagamento del bollo auto. Sembrerà un'inezia, ma quando le risorse scarseggiano, anche questo può bastare. Non fu certo la tassa automobilistica a portare a 43.600 euro il monte debiti del pensionato. Cifra che è stata più che dimezzata dal giudice. Il 66enne infatti si troverà a pagare 60 rate da 350 euro l'una, risparmiando il 52 per cento del totale. «Una sentenza importante, che dà speranza a molti dipendenti dai redditi fissi e limitati - sottolinea Defilippi -. Per quanto riguarda il sovrindebitamento dell'incolpevole bisogna anche ricordare che per una volta la legge del 2012 può prevedere anche la totale remissione dei debiti».

