Plácido Domingo si racconta: dalla Tebaldi al Covid

L'ultima volta al Teatro di Busseto fu una ventina di anni fa, per dirigere un classicissimo dalla “trilogia popolare”: «La Traviata» per la regia di Franco Zeffirelli, spettacolo che si trova ancora in dvd. Oggi Plácido Domingo, gigante della musica in tutti i sensi (è alto quasi un metro e novanta), torna nella terra che diede i natali a Verdi e Bergonzi («Un grande riferimento per tutti i tenori verdiani; l'ho ammirato e tante volte l'ho ascoltato soprattutto in “Un ballo in maschera” e “Aida”», dice). Alle 15, in piazza Verdi poserà la “sua” pietra nella «Walk of fame» del melodramma.

Un gioco di incastri nella agenda del Maestro che nei giorni scorsi era a Piacenza, dove ieri al Municipale ha diretto la Toscanini nel «Requiem» di Verdi dedicato alle vittime del Covid. Poco prima di salire sul podio, ha risposto alle nostre domande con generosità e senza reticenze verso la questione scomoda del clamore per il coinvolgimento nel #metoo.

Maestro, a Piacenza dirige il «Requiem» (nel cast il parmigiano Michele Pertusi) dedicato alle vittime del Covid, di cui lei stesso è stato malato lo scorso anno. Un'emozione in più?

«Sì, una grande emozione e un privilegio. Questo virus ha cambiato le nostre vite, ma adesso si intravedono alcuni spiragli di quella “normalità” a cui avevamo dovuto rinunciare, ed è bellissimo. Questa “Messa da Requiem” a Piacenza mi dà un'emozione forte. Sono felice che nel cast ci sia Michele con cui abbiamo lavorato tanto in questi anni alla Staatsoper di Vienna e, l'ultima volta, in “Nabucco” il giorno dopo il mio ottantesimo compleanno».

Il «Requiem» di Verdi emoziona e turba anche al centesimo ascolto. Perché, secondo lei?

«Verdi non perde mai la sua straordinaria teatralità, neanche nelle pagine del Requiem. Ma è una teatralità che esalta sentimenti veri, a cui non saprei dare un nome, ma che urgono dentro di noi. Ogni volta che lo si ascolta, suona tanto drammatico quanto profondo e spirituale. Dopo tanta angoscia, davanti alla consapevolezza della nostra estrema fragilità, alla fine ci si sente quasi consolati. Quello che abbiamo vissuto in questi mesi è stato quasi disumano: perdere i propri cari senza poterli assistere, senza poter loro chiudere gli occhi. Spero che le note di Verdi possano alleviare queste sofferenze, facendoci sentire più uniti».

A Busseto poserà la pietra in suo onore sulla «Walk of Fame» realizzata dal Museo Renata Tebaldi. Lei conobbe Renata, cantaste in molte opere: cosa ricorda?

«Intanto non mi aspettavo di poter andare a Busseto in questi giorni, è una graditissima sorpresa; ogni volta che sono in Italia trovo meraviglioso che nel giro di un'oretta ci si sposti da una città all'altra… e ogni città qui è un tesoro. Condividere il palcoscenico con Renata Tebaldi per me, ragazzo agli inizi della carriera, fu un sogno a occhi aperti. Mi tenne a battesimo per il mio debutto al Metropolitan… parliamo di oltre mezzo secolo fa, ma mi emoziono come se fosse ieri! Un paio di anni prima del Met, avevo cantato con Renata La bohème a Boston e poi Manon Lescaut ad Hartford; in seguito facemmo Tosca al Metropolitan. Ricordi splendidi. Nel finale del primo atto di Manon Lescaut sollevai Renata e la portai fuori scena in braccio».

La fama mondiale, oltre i confini della lirica, arrivò con I Tre Tenori insieme a Carreras e Pavarotti. Ripensando a quel tempo, quali riflessioni fa?

«Penso che mi manca tantissimo Luciano, non mi pare vero che lo abbiamo perso e così presto. Con Luciano e Josè abbiamo passato momenti bellissimi e questi concerti hanno avvicinato tante persone all'opera. Molta gente veniva alle nostre esibizioni negli stadi anche solo per la curiosità di sentirci… Poi qualcosa li catturava e tornavano a vederci anche in teatro. Questo per me è stato un risultato molto gratificante: far appassionare all'opera chi forse prima non avrebbe mai pensato di andare a teatro e oggi sente che l'opera fa parte della sua vita e, anzi, non vede l'ora che i teatri ripartano!».

Tanta notorietà può anche dare fastidio. Sue vicende personali sono state riprese da tutti i media.

«No, fastidio mai, anzi è un privilegio; il successo delle nostre carriere è decretato dal pubblico. Quello che fa male è aver ricevuto giudizi e condanne da certi media che, senza neppure conoscermi, mi han fatto un processo mediatico dove più che i fatti conta l'etichetta che ti viene cucita addosso. Quella è una distorsione della mia immagine e chi mi conosce lo sa».

Lei ha un talento straordinario e versatile: tenore e poi baritono, direttore d'orchestra… Forse c'entra la genetica. E' vero?

«I miei genitori erano cantanti di Zarzuela. Mia madre era soprano, ha iniziato cantando nel coro del suo paese poi è entrata nel coro Eresoinka, un coro straordinario che ha fatto tournée in tutta Europa con il grande Luis Mariano. Poi ha intrapreso la carriera da solista insieme a mio padre, anche lui baritono e violinista, e sono partiti per una tournée a Cuba, Portorico e Messico con la compagnia del Maestro Federico Moreno Torroba. Finalmente in Messico hanno realizzato il loro sogno: creare una compagnia di Zarzuela tutta loro. La loro vita è stata consacrata alla Zarzuela; hanno lavorato con tanti compositori e addirittura Federico Moreno Torroba e Pablo Sorozábal hanno composto per i miei pagine bellissime, come “Sor Navarra” e “Black, el payaso”. Così io sono cresciuto in teatro, per me non esiste la vita senza la musica».

Come conserva la voce? Quale elisir?

«Nessun elisir, devo ringraziare il cielo… ho cantato tantissimo però ho cercato di non abusare della voce. Ma mai avrei pensato di arrivare a 80 anni ancora cantando l'opera».

Detto tra di noi, qual è la sua opera di Verdi preferita?

«Sceglierne una escludendo le altre è impossibile; a tutti i ruoli verdiani che ho potuto interpretare devo tantissimo. Sono stato folgorato dalla figura del Doge Boccanegra, che speravo da anni di affrontare come l'ultimo ruolo della mia carriera e invece mi ha aperto le porte al repertorio baritonale, soprattutto ai padri verdiani che hanno una profondità incredibile. Verdi scrive per il baritono pagine meravigliose, lo rende protagonista. Certo, tra tutti i ruoli quello che ha segnato un traguardo nella mia vita è stato Otello. È un vero banco di prova per un artista, Verdi ci chiede tantissimo e non solo vocalmente ma soprattutto nell'interpretazione: bisogna essere credibili in ogni istante, la concentrazione e la resistenza fisica sono messe a dura prova, ma la soddisfazione è incredibile. Ricordo ancora bene di quando l'ho cantato vicino a voi, a Reggio Emilia».