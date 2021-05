Riecco Sepe, ma non basta

Sepe 7

Quasi sicuramente è stata la sua ultima partita al Tardini ed è anche stata la sua miglior prova stagionale. Reattivo fin dall'inizio, ha respinto conclusioni ravvicinate e a tu per tu, metre sui gol nulla avrebbe potuto fare di più. Resta il rimpianto, così come per la difesa a zona integrale sui corner, di non averlo avuto più spesso a questi livelli.

Laurini 5,5

Dalla sua parte c'è il folletto Boga che ci mette un po' per carburare ma poi lo inchioda con un gran gol. Fa anche cose buone ma in avanti non lo so vede mai.

Dierckx 5

Un paio di bei recuperi ma anche tanti, troppi svarioni e dormite come sul gol di Defrel. Accettiamo con pazienza le ingenuità ma in A con

i ragazzi è dura.

Bruno Alves 6

La media fra la prodezza balistica del gol (non segnava dal 2019) e invece una certa rassegnazione in difesa dove i neroverdi gli scappavano ovunque.

Valenti 6

Una onesta partita in cui ha messo fisico e grinta al servizio della squadra, condendo però la prova con qualche errore di misura e i soliti eccessi nervosi.

Busi 5

Sarà anche che a sinistra non è ''alla mano'' ma finché ci gioca fa danni, in primis l'inutile fallo da rigore che bissa quello, ben più tragico, dell'andata.

Hernani 6,5

Per lui non era facile cavarsela nel fraseggio veloce degli avversari però è stato bravo e tra gli ultimi a mollare anche in fase offensiva con assist ben fatti e conclusioni.

Kurtic 6

Non si trova male come play ed è più metronomo del solito. Ammonito, salterà l'ultima a Genova ed è quindi arrivato a fine corsa nel Parma.

Sohm 5

Un ectoplasma a passeggio per il campo con l'aggravante di un gol ''fumato'' sullo 0-0. Con questo passo farà fatica anche tra i cadetti.

Brunetta 5,5

Stenta a trovare gli spazi che predilige tra le linee. Ha qualche buono spunto ma resta più fumo che arrosto. Forse paga anche la desuetudine a due gare in quattro giorni.

Cornelius 5,5

Solite sportellate e diverse discrete spizzate per i compagni ma è solita anche la lontananza dal gol. Ma è causa o effetto dei problemi della squadra?

Brugman 13' st 5,5

Con lui in campo le cose migliorano subito sul piano del gioco perché con Sohm si era in dieci. Cerca anche il gol da lontano ma il portoere è attento.

Gervinho25' st 6

In un segmento di partita riesce a fare discrete cose, impegnando un paio di volte il portiere. Ha salutato il Tardini dove un tempo ha dato spettacolo.

Zagaritis 25' st

Fa il suo debutto in serie A ed è il 39° giocatore e impiegato nel Parma. Deve vedersela con Berardi così capisce subito di dover mangiare parecchie micche.

Bani 3' st 6

Nel finale porta un pizzico di esperienza in più al centro della difesa ma il Sassuolo a quel punto ha un po' alzato il piede dal gas.



Pellè 33'st 6

Entra già sul 3-1 e riesce, per una volta, a concludere in porta, trovando però attento Consigli.





D'Aversa 6

Pur nella secca sconfitta la squadra, come già contro la Lazio, non sfigura. Nelle ultime vigilie ha parlato di dignità e almeno quella, sul piano degli atteggiamenti e della volontà, è stata salvata. Non così invece sotto l'aspetto tecnico, perché è arrivata l'ennesima sconfitta di un filotto indigesto. E chissà, ripensando alla scelte da gennaio a oggi, quante il mister ne rifarebbe e quante no.