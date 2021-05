Salso perde un'altra istituzione: addio al maître Lucio Allegri. Una vita fra il Caffè Rosati di Roma e il George V a Parigi

Un altro pezzo della vecchia Salso se n'è andato con la scomparsa, avvenuta all'ospedale di Vaio a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute, di Lucio Allegri.

Nato in località Fiumarola, nei pressi di Salsominore, nel 1924, Lucio Allegri aveva cominciato a lavorare giovanissimo trasferendosi a Roma. Primo impiego: il prestigioso Caffè Rosati.

Una volta iniziata la guerra, fu mandato a svolgere il servizio militare in Sicilia dove venne fatto prigioniero dagli americani e portato in un campo di prigionia oltre oceano. Terminato il conflitto e tornato nella città termale, Allegri, come molti ragazzi salsesi della sua età, partì per fare le stagioni negli alberghi di lusso lavorando, tra gli altri, in inverno alle Torri di Sestrière, e nella rinomata località svizzera di Crans Montana, e in estate all'hotel Hermitage dell'Isola d'Elba e a Villa Baldi di Sestri Levante. All'estero, invece, Lucio Allegri prestò la sua opera professionale alle dipendenze dell'hotel George V di Parigi. Persona dal carattere dolce, naturalmente incline all'amicizia, ottimista, attaccato alla famiglia e alla vita, Lucio Allegri seppe conquistarsi la fiducia di superiori e colleghi, oltre che dei clienti, arrivando a ricoprire il ruolo di maître. A Salsomaggiore lavorò soprattutto nell'epoca d'oro della città termale alle dipendenze del bar Guantara, rinomato locale frequentato da personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura tra i quali Giovannino Guareschi.

Negli anni Settanta, e per una ventina d'anni circa, Lucio Allegri, che era anche un appassionato di sport, ed in particolare di calcio e di ciclismo, gestì il negozio «Il regalo» in viale Matteotti.

Lucio Allegri ha lasciato il figlio Stefano, la sorella Carla e numerosi nipoti.

M.L.