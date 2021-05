«Coprifuoco alle 23? Non basta»

Giuseppe Milano

La cabina di regia e poi il Consiglio dei Ministri allentano la morsa delle norme anti Covid ma a Parma applaudono in pochi. Si aspettavano decisamente qualcosa di più baristi e ristoratori del nostro territorio, anche se stupisce che la decisione sul coprifuoco alle 23 sia già in vigore da domani.

«Un'ora in più è inutile»

Ma con un'ora in più cosa cambia? «Gli operatori del settore sanno bene che non serve a nulla», sbotta Andrea Nizzi, presidente di Parma Quality Restaurant. «La gradualità, e cioè andare a mezzanotte solo dal 7 giugno, mi pare semplicemente una mossa politica con cui si accontenta tutti e nessuno. Che differenza c'è fra le 23 e le 24? Se decidi di allentare davvero devi mettere gli esercenti nelle condizioni di poter davvero prolungare il servizio». Insomma Andrea Nizzi è fin troppo chiaro: un'ora in più non consentirà ai ristoratori di organizzare un turno in più al tavolo e quindi, di fatto, non permetterà, aggiunge Vittorio Dall'Aglio di Ascom Parma, «di diluire le presenze nei locali. Ma provo ad essere comunque soddisfatto per il segnale che il Governo ha provato a mandare».

«Ci hanno dato il minimo»

«Diciamo che è il minimo che ci si potesse aspettare», commenta invece Ugo Bertolotti della Fipe di Parma, l'associazione che riunisce baristi e ristoratori. «Ormai spero abbiano capito che non possiamo più mandar via la gente se continuano ad arrivare lo stesso le bollette da pagare».

«È una modalità quella del coprifuoco che poteva reggere se veniva anticipata anche la possibilità di lavorare al chiuso», aggiunge Bertolotti, «e invece resta la data del primo giugno». Anche se la possibilità di ospitare la clientela al chiuso sarà estesa anche alle ore serali.

«Giugno al chiuso? Tardi»

«Meno male che sia così, peccato però che potremo farlo quando sarà troppo tardi: quando tutti vorranno stare fuori per il caldo», commenta caustico Andrea Nizzi a cui fa eco Vittorio Dall'Aglio. «Era importante poter lavorare al chiuso anche alla sera. Anche perché gli studi lo confermano: non sono i ristoranti i luoghi dove colpiscono gli untori. Insomma non siamo noi a diffondere il contagio». Senza dimenticare poi che sino al primo giugno «chi non ha plateatico dovrà restare chiuso», ricorda Ugo Bertolotti, «e spero che il governo non si dimentichi di loro e continui a confermare i ristori. Non vorrei che questo allentamento porti come conseguenza la fine degli aiuti. Perché, non dimentichiamolo, il 50% delle attività non ha ancora riaperto e non si sa se potrà davvero farlo».

Sì ai centri commerciali

Chi invece può abbozzare un sorriso sono i negozi dei centri commerciali che da questo fine settimana potranno restare aperti. «Era ora» festeggia Gianni Castaldini del Consorzio Euro Torri, «era quello che attendavamo da tempo e finalmente il Governo ci ha ascoltato». «Non è stato fatto altro che riportare equità in un settore che vedeva aperte le grandi superfici e, chissà perché, non i centri commerciali» conclude Dall'Aglio di Ascom Parma.

Wedding, chi controlla?

Nel decreto cambia anche la data di apertura delle palestre, anticipata al 24 maggio, e c'è il via a a feste e matrimoni dal 15 giugno, anche al chiuso, ma con il famigerato green pass o tampone negativo. «E chi controllerà?» si chiede Andrea Nizzi di Parma Quality Restaurant, «noi non lo faremo: non vogliamo diventare dei poliziotti. Siamo stati sempre disponibili, abbiamo accettato il tracciamento, ma fare i controllori delle liste di nozze non ce lo possono chiedere».