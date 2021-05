Addio a Bommezzadri, dalla Gazzetta a Montecitorio

Roberto Longoni

Ormai i suoi occhi non vedevano più. E anche l'udito si era perso. Effetti collaterali inevitabili di quando si doppia il secolo. Mario Bommezzadri non se ne lamentava. L'udito gli bastava per captare l'affetto dei familiari, le braccia per stringere i due pronipoti, figli di Michele, l'ultimo nato nel marzo scorso. A riempirsi ancora di luce erano gli occhi della memoria: le passeggiate sullo Stradone o in centro, le chiacchiere in dialetto con gli amici - i rari ancora vivi e i tanti portati via dal tempo -, gli incontri con i parmigiani a Roma o con i parlamentari e i loro vezzi o con il giornalismo da leggenda di quando era stenografo e segretario di redazione alla Gazzetta: i pezzi dettati al telefono da Attilio Bertolucci li ricordava lui come li aveva ricordati di recente Bernardo. «Mio padre chiedeva di Bommezzadri o di Aldo Curti» raccontava il grande regista. Curti sarebbe diventato vicedirettore della Gazzetta, Bommezzadri direttore dei resoconti parlamentari. A Roma dal 1949, pur restando con il cuore sempre a Parma. Bommezzadri si è spento ieri, dopo aver compiuto 101 anni il 4 aprile scorso. Giovedì alle 9,30, nella chiesa romana del Saccro Cuore Immacolato di Maria saranno celebrati i funerali.

A 101 anni non si muore, ci si spegne. Ma dietro di sé Bommezzadri lascia una lunga scia luminosa. Subito dopo la maturità al Romagnosi, comincia a lavorare al Resto del Carlino. La marcia in più? Il diploma in stenografia ottenuto all'istituto Leone Bolaffio. «Mario era il fiore all'occhiello della scuola parmense - ricorda commosso l'amico Bruno Castelli, storico segretario di redazione della Gazzetta di Parma e insegnante al Bolaffio -. Durante le sue “vacanze” a Parma, quando si trasferiva nella sua casa di via Paganini, teneva sempre una lezione ai nostri studenti, trasmettendo tutta la sua passione». Nel 1942 è la Gazzetta a chiamarlo: lui lavora e studia (si laureerà in Legge). Un difetto alla vista lo ha graziato dall'obbligo di indossare la divisa. Ma quando un tedesco ubriaco lo sorprende per strada dopo il coprifuoco e gli punta contro la pistola (nonostante avesse al braccio la fascia con la scritta «stampa») se la vede brutta. «Fino alla fine della guerra - racconta il figlio Alberto - evitò di correre altri rischi, accettando l'ospitalità di un tipografo che abitava proprio di fronte alla sede del giornale, allora in via Saffi».

Nel 1949 (due anni dopo il successo nei campionati di stenografia), la vittoria del concorso romano. Approdato alla Camera da stenografo (tracciando la rotta anche per Giorgio Campanini, già suo successore alla Gazzetta), diventerà responsabile dei resoconti parlamentari negli ultimi otto anni dei 33 di servizio a Montecitorio. Il Palazzo ben impresso nella memoria. In un'intervista a Gianluca Zurlini, Bommezzadri nel 2012 racconterà i suoi «visti da vicino» alla Gazzetta: «Pajetta, del Pci, il più inquieto, anche se preparatissimo». Il più signorile? «Il liberale Giovanni Malagodi. Di altissima qualità i repubblicani, a partire da Ugo La Malfa». E poi gli aneddoti. Un giorno, Filippo Anfuso, del Msi «chiese di interrompere l'intervento perché non si sentiva bene. Scrivemmo “seduta sospesa per un lieve malore” e invece lui morì di lì a poco nell'ambulatorio della Camera». Una stenografia diplomatica, quella per Montecitorio. Con «insulti descritti come accese discussioni, scontri fisici come tumulti».

Intanto, a Roma, Bommezzadri si dedica alla sua grande passione: la pittura. La vive da grande amico di tanti artisti, innanzitutto parmigiani. «Da Amedeo Bocchi (che grazie al suo impegno avrà la medaglia d'oro della Repubblica per meriti artistici, ndr) a Nando Negri, Renato Bozzia e Alberto Ziveri» ricorda l'amico Ubaldo Delsante, curatore di una pubblicazione a lui dedicata. Grazie a lui vengono organizzate mostre anche a Parma. L'amore per l'arte si sposa con quello per le proprie origini. «Il suo desiderio era di lasciare qualcosa alla sua città. Così, nel gennaio del 2020, offrì 31 opere all'Ape Museo, dopo aver fatto donazioni anche alla Fondazione Cariparma».

Parma, sempre lo sguardo rivolto a Parma. Per anni è console romano per la Famija. «Ricordo le riunioni per Sant'Ilario e per San Giovanni, le poesie in dialetto: dialetto che mio padre parlava correttamente, anche con me a Roma» sottolinea Alberto. Se qualche strajè o qualche parmigiano di passaggio ha bisogno di qualcosa lui c'è sempre. Sente il dovere di portare i concittadini sulla tomba di Pio Albertelli, la vittima parmigiana delle Fosse Ardeatine. «Un generoso, un uomo di grande spessore e cultura» ricordano all'unisono la nipote Paola Copercini e il pronipote Matteo Brando. «Un parmigiano vero - aggiunge Alberto -. Una volta in albergo a Pescasseroli protestò perché in tavola non c'era Parmigiano ma Grana padano: dovettero correre a comprarlo. Fino a poche settimane fa, a pranzo beveva solo Lambrusco». Dettagli, ma anche segni di una residenza del cuore mai traslocata.