Getta rifiuti nel parco: viene filmato e finisce sulla pagina social del Comune

Riccardo Zinelli

Montechiarugolo - Buttava impunemente i rifiuti domestici nei cestini pubblici all'interno di un parco.

Ma questo cittadino del Comune di Montechiarugolo, poco incline a smaltire i propri scarti come fanno correttamente tanti concittadini, che invece si affidano al servizio di raccolta porta a porta, è stato immortalato in un video in cui lo si vede chiaramente gettare il pattume in un cestino pubblico.

Il video è stato «postato» sulla propria pagina istituzionale dal sindaco Daniele Friggeri, che stigmatizza il comportamento: «Una scena pietosa - scrive il primo cittadino - che non voglio più vedere! I cassonetti dei parchi non si usano per buttare i propri rifiuti domestici, e non è accettabile nel 2021 che ci sia ancora qualcuno che non si cura del nostro territorio, a discapito di tutti».

Questo comportamento scorretto ha suscitato reazioni di sdegno anche nei commenti al video, dove diversi utenti invocano a gran voce sanzioni salate per i furbetti che smaltiscono i propri rifiuti nei cestini pubblici o che, peggio, li abbandonano nei fossi lungo le strade.

Da par suo il sindaco Friggeri ringrazia il cittadino che gli ha segnalato il video, e ricorda che «i nostri agenti accertatori sono operativi sul territorio comunale per punire simili comportamenti irrispettosi e irresponsabili».