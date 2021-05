Lipu e ornitologi: «Stop alle potature»

Luca Molinari

Monta la polemica sulle potature degli alberi al parco Ducale. «Fermare immediatamente i lavori» tuona la Lipu. Le fa eco l'Associazione ornitologi, ribadendo che gli interventi «sono da posticipare al termine della stagione riproduttiva degli uccelli».

Ieri mattina intanto, sono iniziate le manutenzioni straordinarie al verde annunciate dall'Amministrazione comunale.

I primi rami (secchi) ad essere tagliati sono stati quelli di un maestoso olmo, situato nelle vicinanze dei giochi per bambini. Un gruppo di operai è salito su un cestello ad oltre venticinque metri di altezza e ha svolto senza intoppi il proprio lavoro, alla presenza di Manuela Grillo, funzionaria del Verde pubblico del Comune, e Claudio Corrazzin, agronomo.

La Lipu, in una nota, ha sottolineato come «le normative sulla sicurezza comunali, nazionali ed europee vietino gli interventi invasivi in primavera per tutelare la fauna selvatica. La burocrazia e le modalità di affidamento di gare e lavori dei Comuni non possono e non devono essere la causa di distruzione di nidi, uova e pulcini».

«È poco credibile pensare che 75 alberi presentino problemi all'improvviso - ha aggiunto la Lipu -: è evidente che questa esigenza era chiara tempo fa e poteva essere programmata diversamente, nel rispetto dei cicli della natura».

L'invito all'Amministrazione comunale è quello di «mettere in pratica le dichiarazioni sempre fatte a favore dell'ambiente» e spostare «i lavori previsti di pochi mesi».

Roberto Tinarelli, presidente dell'Associazione ornitologi, ha ribadito che l'urgenza degli interventi «è causata esclusivamente dall'inerzia del Comune». Non solo. «Nel caso del parco Ducale - ha precisato - potrebbero essere giustificabili nel periodo primaverile solamente tagli molto limitati di rami o alberi secchi e pericolanti».

L'agronomo Corrazzin, spiegando la ratio degli interventi, 350 in tutto, e le tempistiche (le manutenzioni dureranno un paio di settimane), ha ribadito che «non si tratta di interventi invasivi».

«In questi primi giorni – ha sottolineato – andremo a tagliare i rami secchi su otto piante di altezza superiore ai venticinque metri, che si trovano in luoghi frequentati. Si tratta di una operazione non invasiva che anticipa quello che farebbe la pianta da sola, per evitare che i rami possano cadere sui passanti».

Seguiranno quindi gli abbattimenti di 75 alberi morti o morenti, di cui 3 di grandi dimensioni. Tra questi un tiglio con un diametro di oltre ottanta centimetri che si trova nelle vicinanze dello spazio giochi e una maestosa quercia poco distante dal laghetto.

«Gli abbattimenti – ha spiegato Corrazzin – riguardano unicamente le piante individuate come pericolose o estremamente pericolose. Si tratta di interventi improcrastinabili per garantire la sicurezza».

Quanto alla nidificazione degli uccelli, «ogni intervento in chioma può creare un disturbo, ma è necessario effettuare una scelta di priorità - ha sottolineato l'agronomo -. L'alternativa era chiudere il parco fino a settembre». Attualmente al parco Ducale sono presenti circa duemila alberi, tra cui tigli (oltre 800) e ippocastani (500).