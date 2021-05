Madregolo piange Ernesto Campanini: la sua cultura ha unito la comunità

Collecchio

Ha fatto della cultura lo strumento catalizzatore per unire un’intera comunità, quella di Madregolo, che non lo dimentica: se ne è andato, a 81 anni, Ernesto Campanini, punto di rifermento della frazione che lo piange ed è profondamente rattristata per la sua scomparsa.

Uomo di cultura, geniale, curioso, generoso si è adoperato per la crescita della propria comunità: fu lui il promotore della compagnia teatrale dialettale Vecchio Borgo di Madregolo alla quale aderirono diversi componenti. Una compagnia che si è esibita dagli anni Novanta al primo decennio degli anni Duemila in diversi teatri: da Collecchio a Casalmaggiore da Felino a Fidenza, riscuotendo molto apprezzamento. E sono coloro che hanno fatto parte di questa compagnia i primi a ricordarlo.

«Ha fatto del teatro dialettale un mezzo per coinvolgere l’intera comunità – ricordano -, un teatro mai scontato che prendeva spunto dalla letteratura dei grandi: dal Decameron di Boccaccio a Guy de Maupassant». Fu lui, a metà degli anni Novanta, che organizzò a Madregolo la rappresentazione in costume per rievocare i pellegrini della via Francigena, e si deve a lui il bel monumento che rievoca i pellegrini davanti alla pieve di Madregolo. Figura di spicco ha sempre fornito i suoi consigli alla comunità impegnandosi come rappresentante del consiglio di frazione. Fu tra i promotori della nascita del circolo Primavera, negli anni Ottanta. Con lui se ne va un pezzo di storia di Madregolo, un cultore delle tradizioni, a partire dal dialetto, che ha mantenuto vivo attraverso le sue raffinate rappresentazioni. Era molto conosciuto anche a Parma dove ha frequentato la Famja Pramzana, la Corale Verdi e Parma Lirica. Una passione a 360 gradi, la sua, per la cultura, la musica, la storia in generale che ha lasciato un segno, come rimarcano gli amici di una vita. «E’ stata una persona affascinante – dicono – per la vasta cultura che ha saputo trasmettere e rendere viva attraverso iniziative coinvolgenti. La frazione senza di lui non sarà più la stessa».

Ex dirigente amministrativo dell’ospedale Maggiore, è rimpianto anche dai colleghi e dagli amici che ne ricordano la professionalità, il garbo e l’umanità.

Nel suo percorso di vita è stato affiancato dalla moglie Olga che ha condiviso con lui la vita affettiva e lo ha sostenuto supportandolo nella promozione della cultura e del teatro dialettale. Lo piangono la moglie Olga, la figlia Teodora, i cognati Luciano e Angela con Ada. I funerali si svolgeranno oggi, alle 14.45 partendo dall’ospedale Maggiore per la chiesa di Madregolo. G.C.Z.