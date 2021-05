Tecnologia e storia: nuove sale al Museo Egizio «firmate» Geosec

Il Museo Egizio di Torino allestirà nuove sale espositive e saranno riorganizzati alcuni spazi al pianterreno e nel piano interrato nel palazzo dell'Accademia delle Scienze, ex Collegio dei Nobili. In una nuova tranche dei lavori si sono resi necessari delicati e complessi interventi di edilizia. E «dietro le quinte» di questo cantiere c'è la Geosec. Ancora una volta quindi l'azienda parmigiana, specializzata in interventi di stabilità e sicurezza delle costruzioni, è protagonista di un importante cantiere nel campo dei Beni culturali.

In passato infatti ha partecipato al recupero della Fontana delle Rane a Roma e ha curato, tra gli altri, interventi al Tempio Ebraico di Firenze, all'Acquedotto Mediceo, a Palazzo Contarini Corfù a Venezia.

Nella sede di Accademia delle Scienze e Museo Egizio a Torino, di recente Geosec ha curato il consolidamento dei terreni di fondazione di un'ala interrata del palazzo. «Il consolidamento è avvenuto mediante iniezione di speciali resine espandenti, in grado di rafforzare il terreno stesso aumentando la loro capacità portante - spiega Marco D'Attoli, responsabile dell'Ufficio tecnico di Geosec -. Per iniettare la resina sono stati eseguiti piccoli fori del diametro di circa 2 centimetri appena a fianco delle strutture murarie portanti. Raggiunte le profondità necessarie sono state introdotte, a leggere pressioni, le resine consolidanti, mentre fuori terra i nostri ingegneri e geologi controllavano il comportamento del terreno in corso d'opera con speciali monitoraggi geofisici».

Il progetto di recupero e messa in sicurezza degli spazi espositivi, continua l'ingegnere, richiedeva «il raggiungimento di importanti e inusuali prestazioni di portanza del terreno di fondazione, per garantire livelli di stabilità e sicurezza adeguati al notevole peso dell'edificio in grado di scaricare a terra fino a 10 kg/cmq. Un valore davvero impegnativo per qualsiasi addetto ai lavori, difficilmente raggiungibile; noi di Geosec ci siamo riusciti grazie alle nostre soluzioni innovative e brevettate e all'esperienza ventennale di settore».

Questo intervento tecnico spicca quindi per diversi aspetti, anche perché il metodo Geosec è brevettato. Consente di iniettare nel terreno di fondazione speciali resine espandenti ed ecocompatibili sempre sotto costante controllo geofisico della «tomografia di resistività», una sorta di «tac» fatta al terreno. «La tomografia Geosec - puntualizza D'Attoli - consente in parole semplici di ricostruire delle immagini del terreno anche in profondità ed anche al di sotto delle costruzioni, dove prove più tradizionali non potrebbero indagare. Quest'approccio consente di essere molto precisi ed efficienti ma soprattutto di verificare, se necessario modificare in corso d'opera, gli effetti ottenuti nel terreno grazie alle iniezioni».

In confronto ad altri interventi che Geosec ha eseguito in passato, quello di Torino «ha richiesto il massimo dell'impegno e delle potenzialità della nostra tecnologia. Del resto per un'opera così importante non poteva essere diversamente. Vorrei inoltre sottolineare che dopo quasi vent'anni di esperienza sul mercato europeo, Geosec è sempre più chiamata ad intervenire in contesti complessi di tutela e messa in sicurezza del patrimonio costruito, dove mini invasività e precisione sono requisiti sempre richiesti dai committenti».