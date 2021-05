Addio a Maria Zarotti, Grande ufficiale della Repubblica: una vita per aiutare i più deboli e i giovani

Collecchio Profondo cordoglio ha destato a Collecchio l'improvvisa scomparsa di Maria Zarotti, 79 anni, conosciuta da tutti come Cicci. Era figlia di Guerrino Zarotti, molto noto, in passato, per aver svolto l'attività di guardia del canale Naviglio Taro e nipote di monsignor Giacomo Zarotti, illustre letterato, grecista e latinista.

Si è distinta per la generosità, la simpatia, la franchezza, doti per le quali, Cicci, è stata molto amata in paese. Aveva frequentato in gioventù le magistrali, per poi laurearsi in lettere a Parma. Pensionata, in passato aveva svolto attività legate al sociale. E si era fatta apprezzare a Ferrara dove aveva lavorato per molti anni. Proprio per la sua attenzione verso il prossimo e la sensibilità verso i più deboli era stata insignita dall'onorificenza di Cavaliere, Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. «Ha sempre fatto del bene – la ricordano le amiche – senza mai ostentarlo. Ha improntato la propria esistenza sui valori veri quali quelli dell'amicizia e della solidarietà. Dotata di una profonda umanità si è sempre adoperata per gli altri, in silenzio, per spirito di servizio verso il prossimo e per dare una mano a chi era meno fortunato nella sua comunità». Aveva fornito supporto educativo e didattico ad alcuni giovani del paese, a titolo gratuito, spinta dalla sua grande voglia di impegnarsi per gli altri e per i giovani.

Uno di loro la ricorda così: «Ha fatto della sua esistenza una vera e propria missione a servizio degli altri. Amante dei viaggi, colta, pratica e sincera, ci mancherà».

La piangono Sergio con Marco, Fiorella, Federica e Francesca, Franca e Antonio, Pietro e figli.

G.C.Z.